Donnerstag, 23.10.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
Das Comeback des Goldrauschs - diesmal ausgelöst durch eine Währungskrise
Dow Jones News
23.10.2025 06:33 Uhr
280 Leser
Artikel bewerten:
(1)

TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 23. Oktober

DJ TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 23. Oktober 

=== 
*** 03:00 KR/Bank of Korea, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats 
  06:45 CH/Kühne & Nagel International AG, Ergebnis 9 Monate 
*** 07:00 CH/Roche Holding AG, Ergebnis 3Q 
  07:00 CH/STMicroelectronics NV, Ergebnis 3Q 
  07:00 FR/Renault SA, Ergebnis 3Q 
  07:00 SE/Volvo Car Corp, Ergebnis 3Q 
*** 07:00 FI/Nokia Corp, Ergebnis 9 Monate 
*** 07:30 DE/Atoss Software SE, Ergebnis 9 Monate (14:00 Analystenkonferenz) 
*** 07:30 DE/Beiersdorf AG, Ergebnis 9 Monate (08:30 Analysten- 
     und Pressekonferenz) 
  07:30 FR/Orange SA, Ergebnis 3Q 
*** 08:00 DE/MTU Aero Engines AG, Ergebnis 9 Monate (09:30 PK; 
     11:00 Analystenkonferenz) 
  08:00 DE/Villeroy & Boch AG (V&B), Ergebnis 3Q 
*** 08:00 GB/Unilever plc, Trading Statement 3Q 
  08:00 GB/Lloyds Banking Group plc, Ergebnis 3Q 
  08:00 GB/London Stock Exchange Group plc (LSE), Trading Statement 3Q 
  08:00 GB/Relx plc, Trading Update 9 Monate 
*** 08:45 FR/Geschäftsklimaindex verarbeitendes Gewerbe Oktober 
     PROGNOSE: 96 
     zuvor:  96 
*** 12:30 US/Honeywell International Inc, Ergebnis 3Q 
*** 13:00 US/American Airlines Group Inc, Ergebnis 3Q 
*** 13:00 US/T-Mobile US Inc, Ergebnis 3Q 
*** 13:00 TR/Türkische Zentralbank, Ergebnis der 
     Sitzung des geldpolitischen Rats 
*** 14:30 US/Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) September 
*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 
*** 15:30 EI/EZB-Chefvolkswirt Lane, Rede anlässlich einer Preisverleihung 
*** 16:00 EU/Index Verbrauchervertrauen Eurozone (Vorabschätzung) Oktober 
     PROGNOSE: -15,1 
     zuvor:  -14,9 
*** 16:00 US/NAR, Verkauf bestehender Häuser September 
     PROGNOSE: +1,5% gg Vm 
     zuvor:  -0,2% gg Vm 
*** 17:45 FR/Vinci SA, Ergebnis 3Q 
*** 22:00 US/Intel Corp, Ergebnis 3Q 
*** 22:10 US/Ford Motor Co, Ergebnis 3Q 
 
    - BE/EU-Gipfel in Brüssel 
===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/kch/apo/mgo/kla/sha

(END) Dow Jones Newswires

October 23, 2025 00:01 ET (04:01 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.

© 2025 Dow Jones News
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.