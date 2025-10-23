Die nächste Welle der Fintech-Innovation vorantreiben: Infrastrukturführer erweitert den Zugang zu Utility-Token

Stronghold hat heute bekannt gegeben, dass sein SHx-Token nun auf Kraken, einer der weltweit vertrauenswürdigsten und sichersten Kryptowährungsbörsen, gehandelt werden kann. Der Handel beginnt um 8:00 Uhr PST und markiert die erste Notierung von SHx an einer US-amerikanischen Börse sowie eine bedeutende Erweiterung der Zugänglichkeit für den Token, der Zahlungen, Abrechnungen und die Community-Governance innerhalb des Stronghold-Ökosystems ermöglicht.

"Die Notierung an Kraken bringt SHx zu einem der anspruchsvollsten Zielgruppen im Kryptobereich, nämlich zu Händlern und Entwicklern, die sich mit nutzungsorientierten Token auskennen. Hier geht es um Liquidität, Interoperabilität und die Anbindung unserer realen Zahlungsinfrastruktur an eine Plattform, die unser Engagement für Sicherheit, Compliance und Transparenz teilt."

- Tammy Camp, CEO und Mitbegründerin von Stronghold

SHx wird auf der Stellar-Blockchain als nativer Utility-Token von Stronghold betrieben und ermöglicht die Governance des Ökosystems, DeFi-basierte Finanzierungen und den Werttransfer über unsere Plattform. Mit weltweit über 215.000 Community-Mitgliedern und Tausenden von Händlern, die StrongholdNET nutzen, bietet die Notierung bei Kraken institutionellen und privaten Anlegern Zugang zu einem Token, das für reale Finanzanwendungen entwickelt wurde.

Die Notierung erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem Stronghold die Multi-Chain-Fähigkeiten von SHx durch die SHx Bridge erweitert, die mithilfe des sicheren Interoperabilitätsprotokolls von Axelar einen nahtlosen Übergang zwischen den Netzwerken Stellar und Ethereum ermöglicht. Die Bridge gewährleistet eine 1:1-Gesamtversorgung über beide Blockchains hinweg, sodass Inhaber sowohl auf die blitzschnellen, kostengünstigen Transaktionen von Stellar als auch auf das umfangreiche DeFi-Ökosystem von Ethereum zugreifen können.

Die strengen Notierungsstandards und die hohe Liquidität von Kraken bieten die ideale Plattform für SHx, während Stronghold seine konforme Infrastruktur auf Unternehmensebene weiter ausbaut. Die Notierung folgt auf die Auszeichnung von Stronghold als Forbes Fintech 50-Unternehmen, seine Platzierung auf der 2025 Inc. 5000-Liste und die Einführung eines 60 Milliarden SHx-Smart-Contract-Treuhandkontos zur Stärkung der langfristigen Stabilität des Ökosystems.

"Börsen wie Kraken sind eine wichtige Infrastruktur für die Kryptoökonomie", fügte Camp hinzu. "Ihr Fokus auf Sicherheit und regulatorische Klarheit entspricht der Art und Weise, wie wir Stronghold von Anfang an aufgebaut haben indem wir eine Utility bereitstellen, die in der realen Welt funktioniert und nicht nur auf dem Papier."

Weitere Informationen zu SHx und StrongholdNET finden Sie unter www.stronghold.co.

Über Stronghold

Stronghold ist ein Fintech-Infrastrukturunternehmen, das schnelle und sichere Bankzahlungen sowie eingebettete Zahlungen über entwicklerorientierte APIs ermöglicht. Stronghold ist ein Fintech-Infrastrukturunternehmen, das schnelle und sichere Bankzahlungen sowie eingebettete Zahlungen über entwicklerorientierte APIs ermöglicht. Wir sind ein auf KI ausgerichtetes Unternehmen, das generative KI in allen Abteilungen, von der Produktentwicklung bis zum Finanzwesen, einsetzt, um schneller zu skalieren, intelligentere Entscheidungen zu treffen und bessere Tools für die Zukunft des Geldwesens zu entwickeln.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20251022856033/de/

Contacts:

Ali Lovell

press@stronghold.co