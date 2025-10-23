EQS-News: ATOSS Software SE / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen/Quartalsergebnis

ATOSS Software SE: Erfolgreiches drittes Quartal mit anhaltendem Umsatzplus und starker Profitabilität



Die ATOSS Software SE konnte auch im dritten Quartal ihre dynamische Entwicklung des ersten Halbjahres weiter fortsetzen und neue Rekorde bei Umsatz und Ergebnis erzielen. Der Konzernumsatz stieg in den ersten drei Quartalen um 11 Prozent auf Mio. EUR 139,3 (Vj. Mio. EUR 125,9) bei einer EBIT-Marge von 35 Prozent (Vj. 36 Prozent). Vor dem Hintergrund der anhaltend guten Geschäftsentwicklung geht der Vorstand davon aus, das Geschäftsjahr 2025 oberhalb seiner zu Jahresbeginn abgegebenen Ergebnisprognose abzuschließen. München, 23. Oktober 2025 Der ATOSS Software SE ist es auch im dritten Quartal ungeachtet des weiterhin schwachen konjunkturellen Umfelds gelungen ihren Umsatz und das Ergebnis zu steigern und damit die erfolgreiche Entwicklung der Vorquartale fortzusetzen. So wuchs der Konzernumsatz in den ersten neun Monaten um 11 Prozent auf Mio. EUR 139,3 (Vj. Mio. EUR 125,9). Davon entfielen mit einem Umsatzplus von 13 Prozent insgesamt Mio. EUR 103,2 (Vj. Mio. EUR 91,5) auf den Bereich Software. Hauptreiber der Softwareumsätze waren erneut die Umsätze aus Cloud & Subskriptionen, die sich um 28 Prozent auf Mio. EUR 67,6 (Vj. Mio. EUR 52,7) erhöhten und nun einen Anteil am Gesamtumsatz von 48 Prozent (Vj. 42 Prozent) ausmachen. Zusammen mit den um 2 Prozent gestiegenen Umsätzen aus Softwarewartung in Höhe von Mio. EUR 29,6 (Vj. Mio. EUR 29,1), sind die wiederkehrenden Umsätze im Vergleich zum Vorjahr um 19 Prozent auf Mio. EUR 97,1 (Vj. Mio. EUR 81,8) gewachsen. Der Anteil der wiederkehrenden Erlöse aus Cloud & Subskriptionen sowie Wartung an den gesamten Umsatzerlösen beläuft sich in den ersten drei Quartalen auf 70 Prozent (Vj. 65 Prozent). Gegenläufig entwickelten sich die Einmalumsätze aus Softwarelizenzen, die sich um 38 Prozent auf Mio. EUR 6,0 (Vj. Mio. EUR 9,7) reduzierten. Die Umsätze mit Beratungsleistungen konnten im gleichen Zeitraum auf Mio. EUR 29,6 (Vj. Mio. EUR 26,9) ausgebaut werden. Die Hardwareerlöse beliefen sich aufgrund verhaltener Investitionsbereitschaft auf Mio. EUR 2,8 (Vj. Mio. EUR 4,7). Die Nachfrage nach Softwarelösungen bei Neu- und Bestandskunden verbesserte sich im dritten Quartal gegenüber den beiden Vorquartalen deutlich und liegt damit insgesamt wieder auf dem Niveau des Vorjahres. Besonders hervorzuheben ist hierbei der gegenüber dem Vorjahreszeitraum merkbar angestiegene Auftragseingang bei Cloud & Subskriptionen. Positiv entwickelten sich auch die wesentlichen KPI zur Auftragslage für Cloud & Subskriptionen. So erhöhte sich der Cloud & Subskriptions order backlog, der die Umsätze aus vertraglich gesicherten Cloud-Nutzungsgebühren innerhalb der nächsten 12 Monate angibt, in den ersten drei Quartalen auf Mio. EUR 101,7 (31.12.2024: Mio. EUR 85,8). Diese Cloud & Subskriptions-Kennziffer beinhaltet auch den Cloud & Subskriptions Annual Recurring Revenue (ARR) aus aktuellen Cloud- & Subskriptionsgebühren, der gegenüber dem Jahresendwert vom 31.12.2024 (Mio. EUR 79,3) um 20 Prozent auf insgesamt Mio. EUR 95,4 stieg. Der gesamte ARR (bestehend aus Cloud- & Subskriptionsgebühren und Wartungserlösen) stieg gegenüber dem Jahresendwert vom 31.12.2024 bis zum 30.09.2025 um 13 Prozent auf Mio. EUR 134,1. Mit 35 Prozent (Vj. 36 Prozent) bewegt sich die Umsatzrendite bezogen auf das operative Ergebnis (EBIT) per Ende Q3 oberhalb der Prognose des Vorstands für das Gesamtjahr 2025 von mindestens 31 Prozent. Diese Entwicklung ist vor allem auf ein nachhaltiges Kostenmanagement sowie die anhaltende Transformation der Vertriebsorganisation zurückzuführen. Bedingt durch die gute wirtschaftliche Entwicklung der letzten 9 Monate erhöhte sich die Konzernliquidität um 9 Prozent auf Mio. EUR 125,7 (Vj. Mio. EUR 115,3). ATOSS bleibt ein verlässlicher Partner für nachhaltiges Wachstum und Stabilität. Das Unternehmen ist hervorragend positioniert, um als Full Range Anbieter im Markt für Workforce Management und Digitalisierung auch künftig alle Kundensegmente zu bedienen. Grundlage dieses Erfolgs sind eine klare Strategie, innovative Technologien und Lösungen mit nachhaltigem Kundenmehrwert. Die kontinuierliche Steigerung der wiederkehrenden Umsätze insbesondere bei Cloud & Subskriptionen verdeutlichen das hohe Vertrauen der Kunden in die Lösungen von ATOSS. Ungeachtet des aktuell wirtschaftlich herausfordernden Marktumfelds sieht sich das Unternehmen dank dieser soliden Basis bestens gerüstet, auch unter erschwerten Bedingungen nachhaltiges und profitables Wachstum zu erzielen. Vor dem Hintergrund der Geschäftsentwicklung der letzten neun Monate steuert ATOSS nun zielsicher auf den 20. Rekordabschluss in Folge zu. Bei einem angepeilten Gesamtumsatz von rund Mio. EUR 190 geht der Vorstand nunmehr davon aus, seine zu Jahresbeginn abgegebene Prognose für die EBIT-Marge (mindestens 31 Prozent) zu übertreffen. Die Prognose für die EBIT-Marge wird daher auf 34 Prozent angehoben.

KONZERN-ÜBERBLICK NACH IFRS: 9-MONATSVERGLEICH IN TEUR 01.01.2025

- 30.09.2025 Anteil am

Gesamtumsatz 01.01.2024

- 30.09.2024 Anteil am

Gesamtumsatz Veränderung

2025 zu 2024 Umsatz 139.327 100% 125.889 100% 11% Software 103.178 74% 91.490 73% 13% Lizenzen 6.046 4% 9.735 8% -38% Wartung 29.580 21% 29.091 23% 2% Cloud & Subskriptionen 67.552 48% 52.664 42% 28% Beratung 29.576 21% 26.869 21% 10% Hardware 2.833 2% 4.668 4% -39% Sonstiges 3.741 3% 2.862 2% 31% EBITDA 51.683 37% 49.001 39% 5% EBIT 48.167 35% 45.743 36% 5% EBT 50.498 36% 48.171 38% 5% Nettoergebnis 34.056 24% 32.878 26% 4% Cash Flow (operativ) 49.474 36% 61.717 49% -20% Liquidität (1),(2) 125.690 115.273 9% EPS in Euro 2,14 2,07 4% Mitarbeiter (3) 853 819 4%

KONZERN-ÜBERBLICK NACH IFRS: QUARTALSENTWICKLUNG IN TEUR



Q3/25 Q2/25 Q1/25 Q4/24 Q3/24 Umsatz 47.240 45.836 46.251 44.736 42.089 Software 34.938 34.211 34.029 33.366 30.587 Lizenzen 1.773 1.559 2.714 3.805 2.120 Wartung 9.730 9.891 9.959 9.872 9.740 Cloud & Subskriptionen 23.435 22.761 21.356 19.689 18.727 Beratung 10.127 9.414 10.035 9.074 8.913 Hardware 855 834 1.144 1.133 1.583 Sonstiges 1.321 1.377 1.043 1.163 1.006 EBITDA 18.390 16.572 16.721 18.828 17.148 EBIT 17.182 15.404 15.581 17.684 16.067 EBIT-Marge in % 36% 34% 34% 40% 38% EBT 18.254 15.555 16.689 18.811 17.057 Nettoergebnis 12.336 10.406 11.314 12.573 11.628 Cash Flow (operativ) 34.770 -5.535 20.239 -2.245 32.392 Liquidität (1),(2) 125.690 91.249 131.910 112.216 115.273 EPS in Euro 0,77 0,66 0,71 0,79 0,73 Mitarbeiter (3) 853 825 805 820 819

(1) Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente, kurzfristige und langfristige sonstige finanzielle Vermögenswerte (Einlagen, Gold) zum Stichtag, bereinigt um Fremdmittel (Darlehen) (2) Dividende von EUR 2,13 je Aktie am 06.05.2025 (TEUR 33.880). Infolge der in 2024 durchgeführten Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln und der Ausgabe neuer Aktien wurde die in 2024 gezahlte Dividende zu Vergleichszwecken rückwirkend angepasst: Dividende von EUR 1,69 je Aktie am 06.05.2024 (TEUR 26.802). (3) zum Quartals-/Jahresende



Anstehende Termine: 24.11.2025 ATOSS auf dem deutschen Eigenkapitalforum ATOSS Die ATOSS Software SE ist Anbieter von Technologie- und Beratungslösungen für professionelles Workforce Management und bedarfsoptimierten Personaleinsatz. Ob klassische Zeitwirtschaft, mobile Apps, detaillierte Personalbedarfsermittlung, anspruchsvolle Einsatzplanung oder strategische Kapazitäts- und Bedarfsplanung, ATOSS hat die passende Lösung - in der Cloud oder On-Premises. Die modularen Produktfamilien zeichnen sich durch höchste Funktionalität, High-End Technologie und Plattformunabhängigkeit aus. ATOSS Workforce Management Lösungen leisten bei mehr als 19.000 Kunden einen messbaren Beitrag zu mehr Wertschöpfung und Wettbewerbsfähigkeit. Gleichzeitig sorgen sie für mehr Planungsgerechtigkeit und Zufriedenheit am Arbeitsplatz. Zu den Kunden gehören Unternehmen wie ALDI SÜD, ATU, C&A, Deutsche Bahn, Douglas, Edeka, Lufthansa, Landeshauptstadt München, LMU Klinikum München, OBI, Universitätsklinikum Frankfurt und W.L. Gore & Associates. Weitere Informationen: www.atoss.com ATOSS Software SE Christof Leiber / CFO Rosenheimer Straße 141 h D-81671 München Tel.: +49 (0) 89 4 27 71 - 0 investor.relations@atoss.com



