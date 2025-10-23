Donald Trump treibt die Kryptomärkte mit seinen Posts vor sich her und muss sich öfter den Vorwurf der Marktmanipulation gefallen lassen. Auf welche Krypto-Coins setzt der US-Präsident aber eigentlich? Manipuliert Trump am Kryptomarkt? Es ist noch nicht lange her, da hat der US-Präsident den Markt für dezentrale Währungen durch seine Ankündigung eines neuen Handelskrieges gegen China massiv einbrechen lassen. Zufälligerweise hatten sich mehrere anonyme ...

