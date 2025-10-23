Der südkoreanische Autohersteller Kia hat sich für den Launch seines neuen E-Autos EV4 in Europa einen besonderen Marketinggag ausgedacht. Interessierte können sich die Luft mit Benzin- und Motorölgeruch "erfrischen". Neu ist die Idee aber nicht. Fehlt Menschen, die von einem Verbrenner zu einem Elektroauto wechseln, der Geruch nach Benzin und Motoröl? Scheint so -Â oder zumindest scheinen das die Hersteller anzunehmen. Denn der südkoreanische Autobauer ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.