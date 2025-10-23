Der südkoreanische Autohersteller Kia hat sich für den Launch seines neuen E-Autos EV4 in Europa einen besonderen Marketinggag ausgedacht. Interessierte können sich die Luft mit Benzin- und Motorölgeruch "erfrischen". Neu ist die Idee aber nicht. Fehlt Menschen, die von einem Verbrenner zu einem Elektroauto wechseln, der Geruch nach Benzin und Motoröl? Scheint so -Â oder zumindest scheinen das die Hersteller anzunehmen. Denn der südkoreanische Autobauer ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 t3n