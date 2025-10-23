NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Michelin von 30 auf 27 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Im Fokus inmitten eines volatilen Geschäftsumfelds stünden die Ausschüttungen an die Aktionäre, schrieb Jose M Asumendi am Mittwochabend im Nachgang der Quartalszahlen und der Gewinnwarnung des Reifenherstellers. Er kürzte seine Prognosen für das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) deutlich./rob/ajx/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2025 / 22:41 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2025 / 22:41 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. ISIN: FR001400AJ45

