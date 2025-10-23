Das IT-Unternehmen IBM hat am Mittwoch nach US-Börsenschluss seine Zahlen für das dritte Quartal vorgelegt. Diese konnten die Erwartungen übertreffen. Auch die Prognose für das Gesamtjahr wurde gestützt durch anhaltenden Rückenwind durch Künstliche Intelligenz nach oben geschraubt. Die Aktie rutschte nachbörslich aber dennoch deutlich ab.IBM erzielte im dritten Quartal einen Gewinn je Aktie von 2,65 Dollar bei einem Umsatz von 16,33 Milliarden Dollar. Analysten hatten hier im Vorfeld nur mit 2,45 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
