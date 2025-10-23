DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

DM/SKLEO HEALTH - Nach Informationen der Wirtschaftswoche bereitet die Wettbewerbszentrale Klagen gegen die Drogeriemarktkette dm und das Startup Skleo Health vor. Der Grund sind Augenscreenings, die seit August testweise in vier dm-Filialen in Zusammenarbeit mit Skleo Health angeboten werden. Die Wettbewerbszentrale sieht in diesen Dienstleistungen Verstöße gegen fünf rechtliche Vorgaben, darunter das Heilpraktikergesetz, die Zweckbestimmung medizinischer Geräte und die Gebührenordnung für Ärzte. Die Klagen sollen dem Wirtschaftsverband zufolge "kurzfristig" in Karlsruhe und Düsseldorf eingereicht werden. Seit August testet dm drei medizinische Services in ausgewählten Filialen. Neben dem Augenscreening auch ein Hautscreening sowie Blutanalysen, jeweils in Kooperation mit Startups. An den Pilotprojekten gab es viel Kritik von Seiten der Ärzteschaft. (Wirtschaftswoche)

GOOGLE - Der Suchmaschinenkonzern Google hat einen Algorithmus vorgestellt, der dabei helfen könnte, neue Techniken für die Entdeckung von Medikamenten und die Entwicklung neuer Materialien zu erschließen. Das könnte dem Konzern nach eigener Aussage einen Vorsprung im Rennen um den ersten praktischen Einsatz eines Quantencomputers verschaffen. In einem in der Wissenschaftszeitschrift Nature veröffentlichten Artikel beschrieb Google einen Algorithmus, der das quantenmechanische Verhalten von Systemen in der Natur simuliert, also die Art und Weise, wie die Atome in einem Molekül interagieren. Laut Google wurden durch die Ausführung des Algorithmus auf seinem neuesten Quantenchip 13.000 Mal schnellere Ergebnisse erzielt, als dies auf einem "klassischen" Supercomputer möglich gewesen wäre. Die Ergebnisse seien auch überprüfbar, das heißt sie könnten auf einem zweiten Rechner reproduziert werden - etwas, das bisher nicht möglich war. (Financial Times)

