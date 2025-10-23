FRANKFURT (dpa-AFX)



AKTIEN

DEUTSCHLAND: - LEICHTE VERLUSTE - Der tags zuvor bereits schwächere Dax dürfte am Donnerstag etwas weiter nachgeben. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex gut zweieinhalb Stunden vor der Xetra-Eröffnung fast 0,2 Prozent tiefer auf 24.114 Punkten. Damit würde er wieder unter seine 21-Tage-Linie rutschen. An der Wall Street ging es am Mittwoch für die wichtigsten US-Indizes nach dem europäischen Handelsende zeitweise noch deutlich abwärts. Letztlich blieb ein klares Minus. Insgesamt drehten die Indizes damit knapp vor ihren Rekorden vom Monatsanfang wieder ab. Am deutschen Markt dürfte SAP nach dem Quartalsbericht, der nach US-Börsenschluss veröffentlicht wurde, die Hauptrolle spielen. SAP wurde wegen der aktuell zurückhaltenderen Kunden vorsichtiger bei seinen Zielen für das Jahreswachstum.

USA: - VERLUSTE - Die wichtigsten US-Aktienindizes sind am Mittwoch mit Verlusten aus dem Handel gegangen. Experten verwiesen auf Sorgen, dass sich die Spannungen im Handelsstreit zwischen den Vereinigten Staaten und China wieder verschärfen könnten, nachdem es zuletzt Hoffnungen auf eine Entspannung gegeben hatte. Einem Bericht der Nachrichtenagentur Reuters zufolge erwägt das Weiße Haus, Softwareexporte nach China restriktiver zu behandeln. Der Dow Jones Industrial sank um 0,71 Prozent auf 46.590,41 Punkte.

ASIEN: - VERLUSTE - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Donnerstag nachgegeben. Schwache Vorgaben aus den USA und die Sorge vor einer weiteren Zuspitzung des Handelsstreits zwischen den Vereinigten Staaten und China drückten auf die Stimmung. In Japan büßte der Leitindex Nikkei 225 1,5 Prozent ein. Der Hang Seng der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong sank zuletzt um 0,1 Prozent und der CSI-300-Index mit den wichtigsten Aktien der Festlandsbörsen gab um 0,6 Prozent nach.



DAX 24.151,13 -0,74%

XDAX 24.154,11 -0,70%

EuroSTOXX 50 5.639,21 -0,84%

Stoxx50 4.770,14 -0,47%



DJIA 46.590,41 -0,71%

S&P 500 6.699,40 -0,53%

NASDAQ 100 24.879,00 -0,99%°



ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:





Bund-Future 130,12 -0,06%°

DEVISEN:





Euro/USD 1,1599 -0,10%

USD/Yen 152,42 0,30%

Euro/Yen 176,79 0,18%°



BITCOIN:





Bitcoin 108.715 1,04%

(USD, Bitstamp)°



ROHÖL:





Brent 64,65 2,06 USD WTI 60,53 2,02 USD°

/jha/

