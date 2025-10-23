Vantage investiert über 15 Mrd. US-Dollar in Port Washington und weist damit den Weg für nachhaltige digitale Infrastrukturen der Zukunft mit emissionsfreien Energieressourcen, wasserpositiven Betriebsabläufen und Milliardenbeträgen an regionalem Wirtschaftswachstum

OpenAI, Oracle und Vantage Data Centers, ein weltweit führender Anbieter von Hyperscale-Rechenzentren, gaben heute Pläne zur Entwicklung eines Rechenzentrumscampus außerhalb von Milwaukee in Port Washington, Wisconsin, bekannt. Der neue Campus ist Teil der bereits angekündigten Partnerschaft von OpenAI und Oracle, die eine Investition von bis zu 4,5 Gigawatt zusätzlicher Stargate-Kapazität vorsieht, und ist der Midwest-Standort, der kürzlich im Rahmen der Stargate-Erweiterung von OpenAI angekündigt wurde.

Der Campus wird vier hochmoderne Rechenzentren umfassen, die nahezu ein Gigawatt an KI-Kapazität zur Verfügung stellen werden. Die Fertigstellung ist für 2028 geplant. Die Bauarbeiten für das Projekt, die voraussichtlich mehr als 4.000 qualifizierte Arbeitsplätze im Baugewerbe schaffen werden die meisten davon sind gewerkschaftlich organisiert beginnen demnächst. Außerdem werden Vantage und Oracle nach der Fertigstellung mehr als 1.000 langfristige Arbeitsplätze und Tausende weitere indirekte Arbeitsplätze schaffen.

Bei der Konstruktion des Campus, der den Namen Lighthouse trägt, wurde darauf geachtet, dass lokale Ressourcen geschont, neue saubere Energiequellen gefördert und Umweltinitiativen vorangetrieben werden, darunter:

100 mit emissionsfreier Energie gedeckt: Vantage ermöglicht die Entwicklung neuer emissionsfreier Energiekapazitäten in Wisconsin, einschließlich Solar- und Windenergie sowie Batteriespeicher. Siebzig Prozent der Energiekapazität ist für den Lighthouse-Campus bestimmt, die restlichen 30 werden Verbrauchern in Wisconsin zur Verfügung gestellt. Die verbleibende vom Campus verbrauchte Energie wird jährlich durch den Kauf von erneuerbarer Energie ausgeglichen.

Vantage ermöglicht die Entwicklung neuer emissionsfreier Energiekapazitäten in Wisconsin, einschließlich Solar- und Windenergie sowie Batteriespeicher. Siebzig Prozent der Energiekapazität ist für den Lighthouse-Campus bestimmt, die restlichen 30 werden Verbrauchern in Wisconsin zur Verfügung gestellt. Die verbleibende vom Campus verbrauchte Energie wird jährlich durch den Kauf von erneuerbarer Energie ausgeglichen. Positive Wasserbilanz: Auf dem Campus kommt ein geschlossenes Flüssigkeitskühlsystem zum Einsatz, das den Wasserverbrauch minimiert und erhebliche Energieeinsparungen ermöglicht. Vantage investiert zudem in regionale Wasseraufbereitungsprojekte, um Wasserressourcen zu schonen und eine positive Wasserbilanz zu erzielen, indem mehr Wasser in Süßwasserquellen zurückgeführt wird, als der Campus verbraucht.

Positive Wasserbilanz: Auf dem Campus kommt ein geschlossenes Flüssigkeitskühlsystem zum Einsatz, das den Wasserverbrauch minimiert und erhebliche Energieeinsparungen ermöglicht. Vantage investiert zudem in regionale Wasseraufbereitungsprojekte, um Wasserressourcen zu schonen und eine positive Wasserbilanz zu erzielen, indem mehr Wasser in Süßwasserquellen zurückgeführt wird, als der Campus verbraucht.

Nettogewinn an Biodiversität: Vantage erschließt 500 der insgesamt 672 Acres für die vier Rechenzentren und legt dabei großen Wert auf den Schutz und die Aufwertung der umliegenden Naturflächen. Geplant ist die Pflanzung von mehr als 2.000 einheimischen Bäumen und weiterer standorttypischer Vegetation, um die Biodiversität nachhaltig zu steigern. Darüber hinaus werden bestehende Feuchtgebiete geschützt und aufgewertet, während ein acht Fuß hoher mit heimischen Arten bepflanzter Erdwall für natürliche Schallminderung sorgt.

LEED-Zertifizierung: Vantage strebt die LEED-Zertifizierung (Leadership in Energy and Environmental Design) für den Lighthouse-Campus an und unterstreicht damit das weltweite Engagement des Unternehmens für nachhaltige Baumethoden.

Der Campus wird für die Einwohner von Port Washington und den umliegenden Gemeinden sowohl sofortige als auch bedeutende langfristige wirtschaftliche Vorteile erzeugen:

Schaffung von Arbeitsplätzen: Es werden mehr als 4.000 qualifizierte Arbeitsplätze im Baugewerbe geschaffen, die mehrheitlich gewerkschaftlich organisiert sind. Nach Fertigstellung werden Vantage und Oracle voraussichtlich mehr als 1.000 langfristige Arbeitsplätze und Tausende weitere indirekte Arbeitsplätze schaffen viele davon in Unternehmen, die von Frauen, Minderheiten und Veteranen geführt werden.

Beitrag zum Bruttoinlandsprodukt: Dem Bruttoinlandsprodukt der Region werden schätzungsweise 2,7 Milliarden US-Dollar zufließen.

Modernisierung der Infrastruktur: Vantage investiert mindestens 175 Millionen US-Dollar in den Ausbau wichtiger regionaler Infrastrukturen. Dazu gehören die Erweiterung der Kapazitäten von Wasser- und Abwasseraufbereitungsanlagen, die Modernisierung von Wasserleitungen und Abwassersystemen, der Bau eines neuen Wasserturms sowie die Verbesserung der Strominfrastruktur. Diese Maßnahmen kommen nicht nur dem Lighthouse-Campus, sondern auch der Gemeinde Port Washington zugute.

Investition schützt Kunden vor Strompreiserhöhungen: Vantage garantiert 100 der Investition in die Strominfrastruktur durch einen festgelegten Stromtarif des Energieversorgers We Energies, einem Unternehmen der WEC Energy Group. Der vorgeschlagene Stromtarif soll andere Kunden vor möglichen Preissteigerungen durch die neuen Investitionen zur Versorgung von Lighthouse schützen.

Der Campus, in Kombination mit anderen Stargate-Campus in Partnerschaft mit Oracle, kann über 4,5 Gigawatt an IT-Kapazität erzeugen.

"Die Ausdehnung von Stargate auf Wisconsin ist ein weiterer wichtiger Schritt im Zuge des Ausbaus der Infrastruktur, die dazu beitragen wird, dass jeder von KI profitieren kann", sagte Peter Hoeschele, Vice President of Industrial Compute bei OpenAI. "Dieses Projekt schafft gute Arbeitsplätze, fördert emissionsfreie Energie und stärkt die lokale Wirtschaft während die Kapazität erweitert wird, ohne die Tarife für lokale Verbraucher zu erhöhen. Wir sind unseren Partnern bei Oracle, Vantage und We Energies sowie den zahlreichen Herstellern, Bauunternehmen und Zulieferern in der Region dankbar, dass sie uns bei der Verwirklichung dieser ambitionierten Vision unterstützen."

"Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit Vantage Data Centers, während wir unsere Cloud-Kapazität weiterhin rasch ausbauen, um der wachsenden Nachfrage nach KI gerecht zu werden", sagte Mahesh Thiagarajan, Executive Vice President, Oracle Cloud Infrastructure. "Die leistungsstarke, sichere und kostengünstige KI-Infrastruktur von Oracle treibt ein neues Zeitalter der Innovation voran, was die weltweite Führungsposition der USA im Bereich KI stärken wird."

"Mit der wachsenden Nachfrage nach Rechenzentren über die traditionellen Standorte hinaus entwickelt sich der obere Mittlere Westen zu einem zentralen und strategisch wichtigen Markt für Vantage Data Centers und unsere Kunden", sagte Dana Adams, President North America bei Vantage Data Centers. "Unsere Investition in Wisconsin spiegelt die solide Grundlage der Region für digitales Wachstum wider, um nachhaltige KI-Innovationen in großem Maßstab zu unterstützen. Vantage bemüht sich, ein verantwortungsvoller Partner vor Ort zu sein, und legt daher den Schwerpunkt auf Investitionen in erneuerbare Energien, die Reduzierung lokaler Auswirkungen und die enge Zusammenarbeit mit der Gemeinschaft, um die wirtschaftliche Entwicklung des Bundesstaates zu fördern."

"Die Vorteile der Ansiedlung von Rechenzentren in Port Washington sind unbestreitbar. Die einmalige Investition von Vantage wird Tausende von gut bezahlten Arbeitsplätzen schaffen, darunter mehr als 4.000 gewerkschaftlich organisierte Stellen im Bauwesen und Betrieb, die langfristige positive wirtschaftliche Auswirkungen in der gesamten Region haben werden", sagte Bürgermeister Ted Neitzke IV, Port Washington. "Diese Investition wird es uns ermöglichen, die öffentlichen Dienste und die Gemeindeentwicklung weiter zu stärken und damit die Lebensqualität unserer Bürger zu verbessern. Wir sind auf die Partnerschaft mit Vantage stolz und sehen der Zusammenarbeit mit seinem Team erwartungsvoll entgegen, um diese Entwicklung voranzutreiben und gleichzeitig unsere Stadt zu verbessern."

"Wir sind zutiefst dankbar für die transformative Investition von Vantage in Port Washington und die Region Milwaukee", sagte Rebecca Gries, Executive Director von Milwaukee 7, der regionalen Wirtschaftsförderungsorganisation. "Diese Zusage ist weit mehr als ein einzelnes Projekt es ist ein Katalysator für den regionalen Wandel. Die Investition von Vantage stärkt unsere Position als erstklassiger Standort für Innovationen, Talente und Wachstum und wird eine Welle von Chancen auslösen, die weit über den Campus hinausreichen. Von kleinen Unternehmen und Herstellern bis hin zum Wohnungsbau und der Gemeindeentwicklung in allen sieben Counties wird diese Dynamik dazu beitragen, die Zukunft der Wirtschaft im Südosten von Wisconsin für kommende Generationen zu gestalten."

"Durch die Zusammenarbeit mit Vantage liefern wir neue saubere Energie für den Lighthouse-Campus und schaffen nachhaltige Vorteile für Wisconsin", sagte Scott Lauber, President und CEO der WEC Energy Group. "Gemeinsam mit Vantage fügen wir dem Netz fast zwei Gigawatt neue Energie hinzu, wovon 30 den Haushalten, landwirtschaftlichen Betrieben und Unternehmen zugutekommen, die wir heute bereits versorgen. Diese durchdachte und einzigartige Strategie ermöglicht Wachstum, ohne die Tarife für unsere anderen Kunden zu erhöhen, und spiegelt unser gemeinsames Engagement für Zuverlässigkeit, Nachhaltigkeit und eine positive Wirkung in der Gemeinschaft wider."

Zusammen mit Frontier, einem Texas-Campus in Shackelford County, investiert Vantage mehr als 40 Milliarden US-Dollar in kritische digitale Infrastruktur und unterstreicht damit die zunehmende Dynamik des Unternehmens, hochdichte digitale Infrastruktur der nächsten Generation in beispiellosem Umfang und Tempo für die globalen Spitzentechnologieunternehmen von heute bereitzustellen. Die größten Investoren von Vantage in seinem nordamerikanischen Portfolio sind die DigitalBridge Group, Inc. (NYSE: DBRG), der weltweit führende alternative Vermögensverwalter, der sich auf Investitionen in digitale Infrastruktur spezialisiert hat, und Silver Lake, der weltweit führende Anbieter von Technologieinvestitionen.

Weitere Informationen zu dem schnell wachsenden nordamerikanischen Portfolio von Vantage finden Sie unter: https://vantage-dc.com/data-center-locations/north-america/.

