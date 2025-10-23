© Foto: VCG - picture alliance

Die Deutsche Bank stuft AppLovin erstmals mit einer Kaufempfehlung ein und sieht das Unternehmen als kommenden Spitzenreiter im digitalen Werbemarkt.Die Deutsche Bank hat die Aktie von AppLovin erstmals mit einer Kaufempfehlung und einem Kursziel von 705 US-Dollar bewertet. Das entspricht einem Aufwärtspotenzial von rund 28 Prozent gegenüber dem aktuellen Kursniveau. Analyst Benjamin Black sieht in dem US-amerikanischen Mobile-Advertising-Unternehmen einen der führenden Player im digitalen Werbemarkt - mit klaren Wettbewerbsvorteilen und einer wachsenden Präsenz im E-Commerce-Segment. Laut TipRanks.com zählt Benjamin Black zu den Top-Analysten der Wall Street. Mit einer Trefferquote von 61 …