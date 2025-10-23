The following instruments on XETRA do have their last trading day on 23.10.2025
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 23.10.2025
ISIN Name
LU0124427344 DEKASTRUKTUR: 3 WACHSTUM INVESTMENT
CH0224923513 SCHAFFH. KANTBK. 13-25
US459058JL88 WORLD BK 20/25
XS1311586967 QUEBEC PROV. 15/25 MTN
DE000DG4T4R6 DZ BANK IS.A560
XS2236362849 FOXCONN F.E. 20/25 MTN
USG59669AB07 MEITUAN 20/25 REGS
XS2250029167 ANB SUKUK 20/30
LU0122612848 FT-TEM.EURO.GRO.AA INVESTMENT
