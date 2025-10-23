Hamburg (ots) -Am zweiten Abend von Channel Aid - live in Concert 2025 verwandelte Hip-Hop-Legende Samy Deluxe das Deutsche Schauspielhaus in einen vibrierenden Klangraum aus Beats, Flow und orchestraler Power. Ein Rhythmus-König trifft auf die Klassik.Samy Deluxe eröffnete direkt um kurz nach 20 Uhr den Abend auf der historischen Bühne in seiner Heimatstadt. Die Show wurde in zwei Teile aufgeteilt und es war eine Show die man von Samy Deluxe in dieser Form auch noch nie zuvor gesehen hat.Samy Deluxe präsentierte gemeinsam mit dem Lufthansa Orchester unter der Leitung von Steven Lloyd-Gonzalez eine musikalische Retrospektive seiner Karriere. Das alles neu interpretiert und orchestriert. Klassiker wie "Weck mich auf", "Zurück zu Wir" und Poesie Album erhielten durch die, sinfonischen Arrangements eine epische Tiefe, die das Publikum begeisterte. Ein orchestrales Solo des Orchesters zu einem der ältesten Songs von Samy Deluxe, "Zurück", war ein weiterer besonderer Moment in der knapp 2-Stündigen Performance.Für einen besonderen Gänsehautmoment sorgte der Überraschungsgast Afrob, der gemeinsam mit Samy Deluxe des letzten Song des Abends, Sneak Preview, performte, ein historischer Moment für alle Hip-Hop-Fans und eines der Highlights des Abends.Zwischen Teil 1 und 2 von Samy Deluxe Orchestrated bei Channel Aid gestaltete der Hamburger Chor Born 2 Sing, der als Vorgruppe das Publikum mit energiegeladenen Performances und modernen Soul-Arrangements auf den Abend einstimmte. Der Chor entstand aus Samy's Charity Projekt "Salut Deluxe".Die Zusammenarbeit zwischen Channel Aid und Samy Deluxe besteht bereits seit 2018. Auch in diesem Jahr wurden durch das Event erneut Spenden gesammelt. Der Erlös des Abends kommt wie immer den Projekten der help alliance sowie dem Hamburger Inklusionsprojekt Chance to Dance zugute."Ein Abend, der Hip-Hop mit Hochkultur vereint und zeigt, dass Musik keine Grenzen kennt", so Moderatorin Vanessa Borck, die gemeinsam mit Alena Gerber durch den Abend führte.Der zweite Abend von Channel Aid - live in Concert 2025 war ein weiterer Höhepunkt der dreitägigen Konzertreihe. Morgen startet das große Finale mit Superstar Montez und einer ganz besonderen Party mit David Puentez, Dominique Jardin, Fedde Le Grand und Topic im Port des Lumiéres Hamburg.Charity im MittelpunktDer Erlös von Channel Aid 2025 geht an die help alliance, die seit über 25 Jahren Bildungs- und Zukunftsprojekte für Kinder und Jugendliche weltweit unterstützt. Zusätzlich wird das Hamburger Projekt Chance to Dance gefördert, das Menschen mit Handicap durch Tanz soziale Teilhabe ermöglicht.Danke an die Channel Aid Partner:Ein großes Dankeschön gilt den Partnern von Channel Aid: Lufthansa, Mastercard, Carlsberg Deutschland, Vodafone, Eventim, Melitta, SIGNAL IDUNA Gruppe und viele mehr, die dieses Event möglich machen.Über Channel Aid:Channel Aid - live in Concert ist eine erfolgreiche Konzert- und Charity-Reihe, die Musik- und Kulturveranstaltungen mit einem starken sozialen Engagement verbindet. Seit Jahren begeistert Channel Aid mit spektakulären Konzerten namhafter Künstler:innen und unterstützt weltweit wichtige Projekte.Pressekontakt:AGENCYCALL - Reinhard Mätzler - Weidenallee 10b - 20357 Hamburghello@agencycall.de | +49 (0) 40 413 45 680Original-Content von: FABS Foundation, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/127363/6143279