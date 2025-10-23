Vancouver, BC - 23. Oktober 2025 / IRW-Press / Critical Infrastructure Technologies Ltd. (CSE: CTTT) (OTC: CITLF) (FWB: X9V) ("CiTech" oder das "Unternehmen"), ein führender Entwickler autonomer Hochleistungssysteme für mobile Kommunikation und Sicherheitsplattformen, freut sich, den Abschluss einer Vertraulichkeitsvereinbarung (NDA) mit H. Cegielski - Poznan S.A. (HCP) bekannt zu geben. HCP ist eine Tochtergesellschaft von Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. (PGZ), einer der führenden Gruppen im Verteidigungs- und Industriebereich in Polen. HCP mit Hauptsitz in Posen ist ein traditionsreiches und strategisch bedeutendes Fertigungsunternehmen innerhalb des polnischen Verteidigungssektors.

Die Vereinbarung legt einen Rahmen für den Austausch und den Schutz vertraulicher Informationen zwischen beiden Unternehmen in Bezug auf die Fertigung des Nexus Tower von CiTech fest. Gemäß der Vereinbarung werden die beiden Parteien technische Unterlagen, Konstruktionsdaten und andere proprietäre Materialien in Verbindung mit der Produktion und Montage des Nexus-Systems sicher miteinander austauschen können.

Diese Zusammenarbeit ist ein bedeutender Schritt zur Expansion von CiTech in das europäische Industriegewerbe und unterstützt seine Pläne zum Ausbau lokaler Fertigungs- und Planungspartnerschaften in ganz Europa. Als Teil der PGZ-Gruppe verfügt HCP über umfassende Erfahrung im Schwermaschinenbau, der Präzisionstechnik und der Fertigung von Rüstungsgütern und ist damit ein idealer Partner für das Nexus Tower-Programm.

"Die Unterzeichnung dieser Vereinbarung mit HCP ist ein weiterer wichtiger Meilenstein in der internationalen Wachstumsstrategie von CiTech", so Brenton Scott, CEO von CiTech. "Die erstklassigen Fertigungskompetenzen von HCP - gestützt von der Stärke und den Ressourcen von PGZ - stehen in idealer Weise im Einklang mit unserem Ziel, fortschrittliche verlegbare Infrastrukturplattformen für die Bereiche Verteidigung, Notfalldienste und kritische Kommunikation bereitzustellen."

Das Nexus Tower-Projekt umfasst die Planung und Fertigung eines 20 Meter hohen autonomen, verlegbaren Turmsystems, das für einen schnellen Einsatz ausgelegt ist, um Kommunikations-, Überwachungs- und integrierte Missionssysteme zu unterstützen. Diese Zusammenarbeit wird einen effizienten Ausbau der Produktion ermöglichen, wobei die Industrieanlagen und Arbeitskräfte von HCP sowie die umfassende Fertigungsinfrastruktur der PGZ-Gruppe für das Verteidigungswesen genutzt werden.

Über H. Cegielski - Poznan S.A.

HCP wurde 1846 als polnisches Industrie- und Maschinenbauunternehmen mit Schwerpunkt auf groß angelegte mechanische Fertigung, die Produktion von Rüstungsgütern und industrielle Lösungen gegründet. HCP, eine Tochtergesellschaft der Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. (PGZ), bietet Fertigungs-, mechanische Bearbeitungs- und Integrationsfähigkeiten für den Verteidigungssektor, die Energiebranche und das Verkehrswesen.

Über Critical Infrastructure Technologies Ltd.

CiTech notiert an der CSE und hat seinen Sitz in Perth, Westaustralien. CiTech entwickelt autonome, leistungsstarke und schnell einsetzbare Technologien, die wichtige Dienste dort bereitstellen, wo sie am dringendsten benötigt werden. CiTech richtet sich mit seinem ersten Produkt, der Nexus 16, an die Bereiche Bergbau, Verteidigung, Grenzsicherheit/-überwachung und Rettungsdienste, um diese Sektoren mit kritischen mobilen Telekommunikationsdiensten zu versorgen. Dank patentierter Technologien bietet die selbstbereitstellende Plattform (SDP) von CiTech eine Lösung für zwei der größten Einschränkungen aktueller, schnell einsetzbarer Kommunikationslösungen: die Stärke des Turms und die Fähigkeit, sich in zahlreichen Situationen schnell selbst einzusetzen und zu betreiben. Die SDP wurde entwickelt, um Funkgeräte, einschließlich LTE (Long Term Evolution), und mehrere andere technologische Nutzlasten wie Überwachungs- und Anti-Drohnen-Systeme zu unterstützen. CiTech hat die Forschungs- und Entwicklungsphase abgeschlossen und ist im Begriff, das erste von zahlreichen Produkten, die auf den Markt kommen werden, zu kommerzialisieren. Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie unter www.citech.com.au.

Die CSE und ihr Regulierungsorgan (in den Richtlinien der CSE als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

ZUKUNFTSGERICHTETE INFORMATIONEN

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen" und "zukunftsgerichtete Aussagen" (zusammenfassend als "zukunftsgerichtete Informationen" bezeichnet) im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Informationen sind im Allgemeinen an Begriffen wie "glaubt", "kann", "plant", "wird", "erwartet", "beabsichtigt", "könnte", "schätzt", "prognostiziert" und "projiziert" sowie an ähnlichen Ausdrücken und deren Verneinungen zu erkennen. Zukunftsgerichtete Informationen in dieser Pressemitteilung.

Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf den angemessenen Annahmen, Schätzungen, Analysen und Meinungen des Managements unter Berücksichtigung seiner Erfahrungen und seiner Einschätzung von Trends, aktuellen Bedingungen und erwarteten Entwicklungen sowie anderer Faktoren, die das Management unter den gegebenen Umständen zum Zeitpunkt der Abgabe dieser Aussagen für relevant und angemessen hält. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren aufzuzeigen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen in den zukunftsgerichteten Informationen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich diese Informationen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in diesen Informationen erwarteten abweichen können. Alle zukunftsgerichteten Informationen in dieser Mitteilung sind in ihrer Gesamtheit durch diesen vorsorglichen Hinweis eingeschränkt und das Unternehmen lehnt jede Verpflichtung ab, solche zukunftsgerichteten Informationen zu revidieren oder zu aktualisieren oder das Ergebnis einer Revision der hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen öffentlich bekannt zu geben, um zukünftigen Ergebnissen, Ereignissen oder Entwicklungen Rechnung zu tragen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

