Nordea ICAV ETF - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, October 23
|22/10/2025
|Name
|Valuation Date
|Ticker
|ISIN Code
|Units Outstanding
|Shareholder Equity Base (Shareclass)
|NAV per Share
Local
|Currency
|BetaPlus Enhanced Global Developed Sustain Eq ETF
|22/10/2025
|BPDG
|IE00060Z4AE1
|94300000.00
|1040338027.46
|8.2604
|GBP
|BetaPlus Enhanced Global Developed Sustain Eq ETF
|22/10/2025
|BPDU
|IE00060Z4AE1
|94300000.00
|1040338027.46
|11.0322
|USD
|BetaPlus Enhanced Global Sustainable Equity ETF
|22/10/2025
|BPGG
|IE000ASNLWH9
|197800000.00
|2199626396.03
|8.3265
|GBP
|BetaPlus Enhanced Global Sustainable Equity ETF
|22/10/2025
|BPGU
|IE000ASNLWH9
|197800000.00
|2199626396.03
|11.1205
|USD