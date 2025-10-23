BYD-Aktie unter Druck - doch neue Chancen am Horizont Die BYD-Aktie steht seit Monaten unter Druck. Nach massiven Kursverlusten und Buffetts Komplettausstieg sorgt nun Cathie Woods Einstieg für neues Interesse. Trotz Preiskrieg und Margendruck im Heimatmarkt setzt der chinesische E-Autobauer auf internationale Expansion und technologische Stärke. Buffett raus - Cathie Wood rein & BYD's Rückschläge Seit Mai befindet sich die BYD Co. Ltd.-Aktie (ISIN: ...Den vollständigen Artikel lesen ...
