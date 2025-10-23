Robeco UCITS ICAV - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, October 23
|22/10/2025
|Account Name
|Valuation Date
|Bloomberg Code
|ISIN Code
|Units Outstanding
|Shareholder Equity Base (ShareClass)
|NAV per Share Local
|Robeco 3D Global Equity UCITS ETF
|22/10/2025
|3DGE
|IE000WJ7OF21
|44004.00
|264450.40
|6.0097
|Robeco 3D Global Equity UCITS ETF
|22/10/2025
|3DGL
|IE000Q8N7WY1
|80509650.00
|488484788.30
|6.0674
|Robeco 3D European Equity UCITS ETF
|22/10/2025
|3DEU
|IE0007WLHX89
|3400000.00
|19259923.68
|5.6647
|Robeco 3D US Equity UCITS ETF
|22/10/2025
|3DUE
|IE0008H4JHA2
|43883.00
|263335.13
|6.0008
|Robeco 3D US Equity UCITS ETF
|22/10/2025
|3DUS
|IE000XERHYF0
|19014377.00
|112867338.32
|5.9359
|Robeco 3D US Equity UCITS ETF
|22/10/2025
|3DUH
|IE000DEXCOR7
|272785.00
|1433317.76
|5.2544
|Robeco 3D EM Equity UCITS ETF
|22/10/2025
|3DEM
|IE0002Z12PN9
|36210000.00
|247911290.95
|6.8465
|Robeco Dynamic Theme Machine UCITS ETF
|22/10/2025
|RDTM
|IE000VG2WCW5
|4920000.00
|28988334.39
|5.8919
|Robeco Climate Euro Government Bond UCITS ETF
|22/10/2025
|RCEG
|IE000D1DAPO5
|2000000.00
|10282700.52
|5.1414
© 2025 PR Newswire