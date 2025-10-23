VanEck ETFs N.V. - Net Asset Value(s)
LONDON, United Kingdom, October 23
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VANECK AEX UCITS ETF
|2025-10-22
|NL0009272749
|3938777.000
|381515113.05
|96.8613
|VANECK MULTI-ASSET BALANCED
|2025-10-22
|NL0009272772
|513000.000
|37802233.10
|73.6886
|VANECK MULTI-ASSET GROWTH ALLO
|2025-10-22
|NL0009272780
|360000.000
|30651651.75
|85.1435
|VANECK GLOBAL REAL ESTATE
|2025-10-22
|NL0009690239
|8335404.000
|323912825.85
|38.8599
|VANECK IBOXX EUR CORPORATES
|2025-10-22
|NL0009690247
|2598390.000
|45117056.15
|17.3635
|VANECK IBOXX EUR SOV DIV 1-10
|2025-10-22
|NL0009690254
|2426537.000
|30421416.73
|12.5370
|VANECK IBOXX EUR AAA-AA 1-5
|2025-10-22
|NL0010273801
|2681000.000
|51461066.93
|19.1947
|VANECK EUR EQ WEIGHT SCREENED
|2025-10-22
|NL0010731816
|838000.000
|71447695.36
|85.2598
|VANECK MORN DM DIV LEADERS
|2025-10-22
|NL0011683594
|78750000.000
|3520282859.26
|44.7020
|VANECK WRLD EQ WEIGHT SCREENED
|2025-10-22
|NL0010408704
|30103010.000
|1086764489.87
|36.1015
|VANECK MULTI-ASSET CONSERVAT
|2025-10-22
|NL0009272764
|328000.000
|20769519.01
|63.3217
