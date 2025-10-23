© Foto: Gene J. Puskar - AP

Eine Woche Wahnsinn: Von 50 Cent auf 7,69 US-Dollar - jetzt der zweistellige Absturz. Beyond Meat crasht im nachbörslichen Handel - die Zockerblase ist so schnell geplatzt, wie sie kam.Die wilde Rallye bei Beyond Meat ist gestoppt. Nach einem irrwitzigen Anstieg von bis zu 1.479 Prozent innerhalb einer Woche ist die Aktie des veganen Fleischherstellers im nachbörslichen Handel um mehr als 11 Prozent abgestürzt. Auslöser des Hypes war die Aufnahme der stark leerverkauften Aktie in den Roundhill Meme Stock ETF - ein Schritt, der einen massiven Short Squeeze auslöste. Laut FactSet waren über 60 Prozent der handelbaren Aktien leerverkauft, was Privatanleger in Foren wie Reddit und auf X zu …