DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
KLEOP.FINCO 21/26 REGS XS2298381307 BAW/UFN
KLEOP.FINCO 25/29 REGS XS3056028171 BAW/UFN
