Der Umsatz stieg im Quartal um 8,8 % auf 18,61 Mrd. $, der Gewinn je Aktie auf 6,95 $, womit die Analystenerwartungen übertroffen wurden. Besonders stark war der Luftfahrtbereich mit einem Plus von 11,9 % auf 7,26 Mrd. $. Der Konzern profitiert von der hohen Nachfrage nach F-35-Jets, Munition und Raketen infolge der geopolitischen Spannungen in der Ukraine und im Nahen Osten. Zu den neuen Großaufträgen zählen 12,5 Mrd. $ für 296 F-35-Jets, 11 Mrd. $ für 99 CH-53K-Hubschrauber und fast 10 Mrd. $ für Patriot-Raketen. Die neue Jahresprognose sieht einen Gewinn von 22,15 bis 22,35 $ je Aktie und einen Umsatz von 74,25 bis 74,75 Mrd. $ vor. Auch wenn der Kursanstieg nach den Zahlen kurz verpuffte, signalisiert die Auftragslage nachhaltige Stärke.