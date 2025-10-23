MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Triebwerksbauer MTU schraubt nach einem überraschend guten Geschäft im Sommer seine Erwartungen für 2025 nach oben. Der um Sondereffekte bereinigte operative Gewinn (bereinigtes Ebit) dürfte im laufenden Jahr um einen mittleren 20er-Prozentsatz steigen, teilte der Dax-Konzern am Donnerstag in München mit. Damit kämen etwa 1,3 Milliarden Euro heraus. Bisher war der Vorstand von einem Anstieg im niedrigen bis mittleren 20er-Prozentbereich ausgegangen. Auch der Barmittelfluss soll mit 350 bis 400 Millionen Euro nun höher ausfallen als bisher gedacht, obwohl der Vorstand unverändert von einem Umsatz von 8,6 bis 8,8 Milliarden Euro ausgeht.

Im dritten Quartal steigerte MTU den Umsatz um zwölf Prozent auf gut 2,1 Milliarden Euro. Der bereinigte operative Gewinn sprang um fast ein Viertel auf 339 Millionen Euro nach oben und übertraf damit deutlich die durchschnittlichen Erwartungen von Analysten. Unter dem Strich stand ein Gewinn von 250 Millionen Euro, ein Anstieg um mehr als 18 Prozent./stw/jha/