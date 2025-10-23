Dynamic Pricing ist auf vielen Online-Plattformen Standard. Mit der Hilfe von KI analysieren Händler:innen Millionen Datenpunkte, um den optimalen Preis in Echtzeit zu bestimmen. Was nach technischer Effizienz klingt, stellt Unternehmen und Kund:innen vor Herausforderungen. Im Online-Handel ist der Preis längst keine fixe Größe mehr. Während variable Preise an Tankstellen, in der Hotellerie oder bei Flugbuchungen seit vielen Jahren als selbstverständlich ...

