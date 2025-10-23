Doppelte Analystenunterstützung für Hannover Rück: Sowohl die DZ Bank als auch JPMorgan sehen kräftiges Aufwärtspotenzial - gestützt auf starke Zahlen, diszipliniertes Schadenmanagement und eine attraktive Dividendenpolitik. Ist die Aktie wirklich die erste Wahl unter den großen europäischen Rückversicherern?Die Aktie von Hannover Rück rückt wieder stärker in den Fokus der Analysten. Nach positiven Einschätzungen von DZ Bank und JPMorgan sprechen steigende Dividendenprognosen und stabile Fundamentaldaten ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.