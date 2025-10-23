Berlin (ots) -Überall, wo Menschen aufeinandertreffen, können Konflikte entstehen. Gerade in einer polarisierten Gesellschaft sind Räume für Verständigung entscheidend. Der Bundesverband MEDIATION e.V. (BM) - Europas größter Mediationsverband - stärkt Verständigung in Konflikten durch qualifizierte Mediator:innen, professionelle Begleitung und den direkten Zugang zu Mediation.Auf der Mitgliederversammlung am 18. und 19. Oktober 2025 wurde in Kassel ein neuer Vorstand gewählt: Christian Hartwig bleibt erster Vorsitzender und leitet gemeinsam mit einem erfahrenen Vorstandsteam aus sechs Mediator:innen den Verband in den kommenden zwei Jahren."Mediation unterstützt Menschen in Konflikten und ermöglicht es, eigenverantwortlich zu fairen und nachhaltigen Lösungen zu kommen. Als Verfahren der außergerichtlichen Konfliktbeilegung schafft sie vertrauliche Räume, in denen Verständigung gelingen kann. Gerade jetzt ist es besonders wichtig, solche Räume zu öffnen", erklärt Hartwig.Neues Vorstandsteam: Erfahrung und Kontinuität"Mir ist wichtig, dass Mediation als hilfreiche Methode in unserer Gesellschaft wahrgenommen, nachgefragt und mit hoher fachlicher Qualität praktiziert wird", so Monika Lentz, die neue 2. Vorsitzende. "Dafür steht der Bundesverband Mediation, und dafür stehe ich als neue Vorsitzende".Unterstützt wird das neue Leitungsteam um Christian Hartwig und Monika Lentz von Sven Mildenberger als Finanzvorstand und Dr. Thomas Windmann, der für die Öffentlichkeitsarbeit verantwortlich ist. Mit in den Vorstand wurden Christiane Hütter, Georg Koik und Carmen Kurbjuhn gewählt.Aufgaben des BM: Qualität, Vernetzung und direkte UnterstützungDer Verband sorgt für qualifizierte Mediator:innen und Ausbilder:innen und organisiert Aus-, Fort- und Weiterbildungen. Über die Suchfunktion auf der Website (https://www.bmev.de/) können Menschen Mediator:innen in ihrer Region finden, die sie in Konflikten professionell durch den Mediationsprozess begleiten. Zudem ermöglicht der BM den fachlichen Austausch unter Mediator:innen durch Fach-, Regional- und Arbeitsgruppen sowie bundesweite Veranstaltungen, um die Qualität der Mediation kontinuierlich sicherzustellen.Unterstützung in akuten KonfliktfällenIn akuten Konfliktsituationen steht die Konflikt-Hotline des BM bereit: Geschulte Mediator:innen beraten kostenfrei, unverbindlich und vertraulich und begleiten Menschen direkt bei der Bearbeitung ihrer Konflikte. Die Hotline ist täglich von 8:00 bis 20:00 Uhr erreichbar, samstags auch englischsprachig von 16:00 bis 20:00 Uhr unter 0800 247 36 76.Mit über 3.200 Mitgliedern ist der Bundesverband MEDIATION e.V. die zentrale Anlaufstelle für Mediation in Deutschland. Der Verband macht Verständigung in Konflikten sichtbar, unterstützt Menschen direkt und trägt zu konstruktiven Lösungen in allen Lebensbereichen bei.Pressekontakt:Christian Hartwig1. Vorsitzender Bundesverband MEDIATION e.V.E-Mail: christian.hartwig@bmev.deTel. +49 (0) 163 6852518Jörn ValldorfPressereferentE-Mail: joern.valldorf@bmev.deTel: Tel.: +49 (0)30 54 90 60 8-22Original-Content von: Bundesverband Mediation e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/175223/6143316