MTU Aero Engines hat erneut abgeliefert: Nach starken Q2-Zahlen konnte der Triebwerksbauer die Erwartungen der Analysten auch im dritten Quartal toppen. Der Kozern schraubte die Prognose nach oben und erwartet ein "hervorragendes Jahr". Die Aktie kann vorbörslich aber kaum profitieren. Im dritten Quartal nahm der bereinigte operative Gewinn um rund 24 Prozent auf 339 Millionen Euro zu und übertraf die Analystenschätzungen von 292 Millionen Euro. Der Umsatz kletterte um zwölf Prozent auf gut 2,1 ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.