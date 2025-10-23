Emittent / Herausgeber: Pareto Securities AS / Schlagwort(e): Anleihe/Anleiheemission

Hohe Aktivität und globales Investoreninteresse treiben primäre Nordic Bond Volumina auf neue Rekordwerte Frankfurt, 23. Oktober 2025 - Der Nordic High Yield Anleihemarkt verzeichnete ein rekordbrechendes drittes Quartal, mit primären Emissionsvolumina von €5,1 Milliarden, ein Anstieg von 52% im Jahresvergleich zu €3,4 Milliarden im dritten Quartal 2024. Das Emissionsvolumen seit Jahresbeginn beläuft sich nun auf €17,6 Milliarden und liegt damit nahezu auf dem Rekordniveau des Gesamtjahres 2024 von €17,9 Milliarden. Das Wachstum wurde durch starke internationale Nachfrage, einen Anteil von 32% Private-Equity-finanzierter Emittenten und eine weiter steigende durchschnittliche Dealgröße von €111 Millionen getrieben. Zu den primären Aktivitäten zählten wegweisende Transaktionen wie die €585 Millionen Senior Secured Anleihe der European Entertainment Group, die bislang größte ungeratete, PE-finanzierte Bond-Transaktion in den Nordics. Nicht-nordische Emittenten machten 36% des Primärvolumens aus und unterstreichen damit die zunehmende grenzüberschreitende Attraktivität des Marktes. Bedeutende Transaktionen waren unter anderem die €225 Millionen Senior Secured Notes von Azerion (Niederlande, Refinanzierung) sowie die €250 Millionen Debütanleihe von Muehlhan (Deutschland, Refinanzierung und M&A), der bis dato größte Nordic Bond eines deutschen Emittenten. Deutschland stärkte seine Präsenz zusätzlich mit Debüttransaktionen von BoldR (€110 Mio., Automotive Aftermarket), Dywidag (€90 Mio., Spezialtiefbau) und JDC (€70 Mio., digitale Lösungen für Finanzvermittler). Diese Dynamik spiegelte sich auch im 2. Pareto Securities Nordic HY German Issuers Investor Day am 9. Oktober in Frankfurt wider, der über 140 Teilnehmerinnen und Teilnehmer, Investoren wie Emittenten, zu Präsentationen, Podiumsdiskussionen und vertieften Einblicken in den Nordic Bond Emissionsprozess zusammenführte. Der Nordic Bond Markt zeigt sich im Vergleich zu seinen europäischen und US-amerikanischen Pendants weiterhin überdurchschnittlich stark, gestützt durch einen flexiblen Emissionsrahmen, effiziente Umsetzung und eine wachsende globale Investorenbasis. Mit einem seit Jahresbeginn emittierten Volumen, das bereits in Reichweite des Rekordwertes von 2024 liegt, ist der Markt auf Kurs für ein weiteres historisches Jahr. Für weitere Einblicke verweisen wir auf unseren vollständigen Q3 2025 Nordic High Yield Market Newsletter . Über Pareto Securities



Gegründet 1986, hat Pareto Securities seinen Hauptsitz in Norwegen und unterhält Büros in Dänemark, Finnland, Schweden, Deutschland, Großbritannien, der Schweiz, den USA, Singapur und Australien. Das Unternehmen zählt zu den führenden Investmenthäusern im nordischen Raum mit internationaler Reichweite. Zum Leistungsspektrum zählen u.a. Brokerage-Dienstleistungen in den Bereichen Aktien und Anleihen, Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen sowie M&A- und Restrukturierungsberatung. Kontakt: Pareto Securities AS Frankfurt Branch ONE - Floor 34 Brüsseler Str. 1-3 60487 Frankfurt am Main Tel.: +49 (69) 58997-0 E-Mail: info@paretosec.com http://www.paretosec.com





