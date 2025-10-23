DOW JONES--Der DAX-Future notiert am Donnerstagvormittag behauptet. Der Dezember-Kontrakt steigt um 14 auf 24.265 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 24.285 und das Tagestief bei 24.172 Punkten. Umgesetzt wurden bisher rund 1.000 Kontrakte und damit erneut wenig. Für den Tag wird der Kontrakt erneut in einer Spanne zwischen 24.100 und 24.550 Punkten erwartet.

