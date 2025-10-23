Die Finanzmärkte erleben derzeit eine bemerkenswerte Entwicklung: Gold hat in den letzten Monaten neue Höchststände erreicht und sich als eine der erfolgreichsten Anlageklassen des Jahres etabliert. Während traditionelle und digitale Wertspeicher wie Bitcoin oft im Gleichklang schwanken, hat sich das Edelmetall zuletzt überraschend deutlich abgesetzt. Gold auf Rekordkurs: Was steckt hinter dem Anstieg? Der Goldpreis hat die Marke von 4.000 US-Dollar ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.