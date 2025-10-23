Mitteilung der Pareto Securities AS:
Hohe Aktivität und globales Investoreninteresse treiben primäre Nordic Bond Volumina auf neue Rekordwerte
Der Nordic High Yield Anleihemarkt verzeichnete ein rekordbrechendes drittes Quartal, mit primären Emissionsvolumina von €5,1 Milliarden, ein Anstieg von 52% im Jahresvergleich zu €3,4 Milliarden im dritten Quartal 2024. Das Emissionsvolumen seit Jahresbeginn beläuft sich nun auf €17,6 Milliarden und liegt damit nahezu auf dem Rekordniveau des Gesamtjahres ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Anleihen Finder GmbH