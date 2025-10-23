Umsatz, Gewinn, Cashflow - alles über Plan: MTU überrascht mit Rekordmargen und hebt die Jahresziele an. Der Triebwerksbauer profitiert vom Boom bei Getriebefans und ziviler Instandhaltung.Der Münchener Triebwerksbauer MTU Aero Engines hat im dritten Quartal 2025 deutlich stärker abgeschnitten als erwartet und seine Jahresprognose nach oben korrigiert. Umsatz, Gewinn und Cashflow übertrafen die Markterwartungen klar - und das trotz Belastungen durch US-Zölle. Von Juli bis September steigerte MTU den bereinigten Umsatz um 12,4 Prozent auf 2,13 Milliarden Euro, davon entfielen 646 Millionen auf das OEM-Geschäft und 1,5 Milliarden auf die zivile Instandhaltung (MRO). Das bereinigte EBIT …

