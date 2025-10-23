Neu-Isenburg (ots) -Unter dem Motto "Kleine Hände, große Ideen" lädt Play-Doh Familien in ganz Deutschland zur großen Kreativ-Mitmachaktion ein. Vom 15.10.2025 bis zum 15.11.2025 sind Eltern aufgerufen, mit ihren Kindern innovative, besondere und kreative Erfindungen zu kneten. Ein Foto der Kreation kann online über diese Aktionsseite (https://gewinnspiele.hasbro.de/play-doh) eingereicht werden - es winken attraktive Preise.Wenn aus einer Handvoll bunter Knete plötzlich ein fliegendes Auto, ein Einhorn-Roboter mit Regenbogen-Schwanz oder ein Unterwasser-Zug mit Seestern-Fenstern entsteht, dann passiert mehr als ein Spiel: Fantasie wird zur Superkraft, die Familien verbindet, Mut macht und den Alltag in eine bunte Entdeckungsreise verwandelt. Play-Doh will mit dieser Mitmach-Aktion (https://gewinnspiele.hasbro.de/play-doh) genau diese Momente feiern. Mit der bunten Knete von Play-Doh erfinden Kinder und ihre Familien spielerische Kreationen und ganz ohne Regeln können sie ihrer Fantasie freilaufen lassen.Mitmachen ist einfach: Im Aktionszeitraum können Familien ihre kreativsten Play-Doh-Kreationen über die Aktionsseite (https://gewinnspiele.hasbro.de/play-doh) einreichen. Einfach die Play-Doh-Erfindung des Kindes fotografieren und das Bild zusammen mit dem Namen der Erfindung, einer kurzen Beschreibung sowie der E-Mail-Adresse über das Teilnahmeformular auf der Webseite des Gewinnspiels einreichen. Einsendeschluss ist der 15.11.2025."Fantasie braucht keine Anleitung, sie braucht Raum und etwas Play-Doh-Knete", sagt Helene Kurz, Senior Franchise Marketing Director EMEA - Hasbro. "Wir wollen Familien daran erinnern, wie kostbar diese kleinen, ungeplanten Momente sind: Wenn Eltern mitkneten, entstehen nicht nur Figuren, sondern Geschichten, Lachen und Erinnerungen."Folgende Preise gibt es zu gewinnen:1. Preis ist ein roba x Play-Doh Basteltisch mit Hocker, 6 Knetdosen & Spielzubehör, 100 Dosen Play-Doh Knete und das Bunte Konditorei Spielset.2. Für den zweiten Gewinner gibt es das Play-Doh Bunte Konditorei Spielset und das Play-Doh Barbie Designer Modenschau Spielset, sowie3. bis 20. Preis: je ein Play-Doh 18er FantasiepackDas Bunte Konditorei Spielset für kreatives KnetkuchenMit der Bunten Konditorei entstehen kinderleicht farbenfrohe Kuchenstücke und mehrschichtige Torten aus Knete. Ist der Kuchen im Spielzeug-Backofen fertig macht es "Ding!" und er kann mit ausgerollter Knetglasur, Streuseln und viel Fantasie dekoriert werden. Ein großartiges Geschenk für Mädchen und Jungen ab 3 Jahren.Mit dem Play-Doh Barbie Modenschau Spielsetz werden Modeträume wahrHier kommt fantasievolles Spielen auf den Laufsteg! Kinder ab 5 Jahren können nach Herzenslust Kleidung aus Play-Doh Knete für die enthaltene Barbie Puppe designen, präsentieren und immer wieder neu erschaffen. Spielerisch wird so auch die Feinmotorik gefördert. Das Set ist Dank seiner Innovationskraft als "TOP 10 Spielzeug 2025" nominiert.Pressekontakt:Hasbro PressekontaktPSM&W Kommunikation GmbHTel. 069 / 9707050hasbro@psmw.deOriginal-Content von: HASBRO Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/9647/6143376