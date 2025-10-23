Berlin (ots) -Kundinnen und Kunden wünschen sich von Unternehmen transparente Leistungen, verlässliche Zusagen und ein faires Preisniveau. Welche Anbieter diese Erwartungen besonders gut erfüllen, zeigt der Deutsche Fairness-Preis 2025. Das Deutsche Institut für Service-Qualität und der Nachrichtensender ntv zeichnen heute die fairsten Unternehmen in insgesamt 70 Kategorien aus. Grundlage ist eine große Kundenbefragung mit über 66.500 Stimmen. Die feierliche Preisverleihung findet am Abend in der Bertelsmann-Repräsentanz in Berlin statt (Veröffentlichungshinweis: Online-Artikel und Film unter www.ntv.de/tests).Die Auszeichnung deckt ein breites Spektrum ab - von Energieversorgern über Versicherungen bis hin zu Dienstleistern aus Mobilität und Handel. Zu den diesjährigen Gewinnern zählen unter anderem Techniker Krankenkasse (Gesetzliche Krankenversicherer), Advanzia Bank (Kreditkarten), Injoy (Fitness-Studios), Easybell (Internetanbieter), Jet (Tankstellenshops), 123energie (Gas-/Stromanbieter) und Hansetrans (Umzugsunternehmen)."Alle ausgezeichneten Unternehmen setzen in puncto Fairness Maßstäbe innerhalb ihrer Branche. Besonders entscheidend für die hohe Kundenzufriedenheit waren in diesem Jahr die Zuverlässigkeit der Anbieter und das faire Preis-Leistungs-Verhältnis", so Bianca Möller, Geschäftsführerin des Deutschen Instituts für Service-Qualität.Catja Stammen, Redaktionsleiterin ntv-Wirtschaftsmagazine, ergänzt: "Für Verbraucherinnen und Verbraucher ist der Deutsche Fairness-Preis ein echter Wegweiser. Er macht sichtbar, welche Unternehmen zuverlässig handeln und Zusagen einhalten. Der Award bietet damit eine wertvolle Orientierung."In der bevölkerungsrepräsentativ angelegten Befragung über ein Online-Panel wurde die Kundenzufriedenheit mit den Unternehmen in den Bereichen Preis-Leistungs-Verhältnis, Zuverlässigkeit und Transparenz untersucht. Berücksichtigt wurden dabei zahlreiche Einzelaspekte, etwa Preisgestaltung und Zuverlässigkeit der Produkte, Einhaltung von versprochenen Leistungen, Kulanz bei Reklamationen, Vollständigkeit und Verständlichkeit von Produktinformationen, Transparenz von Verträgen und Verzicht auf versteckte Kosten und Lockangebote. Zudem floss die Weiterempfehlungsbereitschaft in das Gesamtergebnis ein. Die Befragten konnten in jeder Kategorie nur jeweils ein Unternehmen bewerten, zu dem sie in den letzten zwölf Monaten Kontakt bzw. dessen Produkte sie genutzt hatten. Es gingen 66.626 Kundenstimmen ein. Bewertungen erhielten 1.185 Anbieter; in die Auswertung gelangten 822 Unternehmen mit einer ausreichend hohen Zahl an Kundenmeinungen.PREISTRÄGER "Deutscher Fairness-Preis 2025"(alphabetische Sortierung)FinanzenAutobanken: Mercedes-Benz Financial Services (Mercedes-Benz Bank), Toyota Kreditbank (Toyota Financial Services), Volkswagen Financial Services (Volkswagen Bank)Baufinanzierung Filialbanken: BBBank, Berliner Volksbank, Stadtsparkasse MünchenBausparkassen: Debeka Bausparkasse, Deutsche Bausparkasse Badenia, Wüstenrot BausparkasseETF-Anbieter: Amundi, Vanguard, Xtrackers by DWSFinanzberatung: Dr. Klein, Formaxx, MLP FinanzberatungFondsgesellschaften: Allianz Global Investors, Amundi, Union InvestmentGeldtransfer: Moneygram, Western Union, Xoom (Paypal)Genossenschaftsbanken: Sparda-Bank Hamburg, Sparda-Bank Hessen, Sparda-Bank WestGiro- und Jugendkonten: BW-Bank, DKB Deutsche Kreditbank, GLS BankKreditkarten (Emittenten): Advanzia Bank, Barclays, Hanseatic BankKundenkreditkarten: ADAC Kreditkarte, Ikea Family Kreditkarte, Payback American ExpressOnline-Broker (Spezialisten): Finanzen.net Zero, Scalable Capital, Trade RepublicPrivatbanken: Donner & Reuschel, HSBC Continental Europe, Quirin PrivatbankSparkassen: Die Sparkasse Bremen, Kreissparkasse Köln, Stadtsparkasse MünchenTages- und Festgeld: ING, Raisin (Weltsparen), Trade RepublicVersicherungenBerufsunfähigkeitsversicherungen: Allianz, Alte Leipziger, Nürnberger VersicherungCyberversicherungen: Gothaer, LVM Versicherung, ZurichDirektversicherer: CosmosDirekt, Europa, HUK24Fahrrad- und E-Bike-Versicherungen: Adam Riese, Ammerländer Versicherung, Häger VersicherungGesetzliche Krankenversicherer: Betriebskrankenkasse firmus, hkk Krankenkasse, Techniker KrankenkassePrivate Krankenversicherer: Allianz, Debeka, SDKRechtsschutzversicherungen (Spezialisten): DMB Rechtsschutz, Örag Rechtsschutz, Roland RechtsschutzReiseversicherungen: Berlin Direkt Versicherung, Lifecard-Travel-Assistance, TravelprotectRentenversicherungen: Continentale, Europa, LV 1871Sterbegeldversicherungen: Allianz, HUK-Coburg, Signal IdunaTierversicherungen: Balunos, Panda, UelzenerVersicherer mit Vermittlernetz: Debeka, DEVK, HUK-CoburgVersicherungsmakler: Funk Gruppe, GGW Gossler Gobert & Wolters, Pantaenius VersicherungsmaklerBerufBetriebliche Altersvorsorge: Allianz, Barmenia, Nürnberger VersicherungBusiness-Software (Anbieter): Salesforce, SAP, Software AGPersonaldienstleister: Dekra Arbeit, Manpowergroup, Office People PersonalmanagementTelefonanlagen (Business): Auerswald, Pascom, TiptelDienstleisterBestattungsunternehmen überregional: Ferdinand Fair, November, Ruhe DirektOnline-Druckereien: Cewe.de, Flyeralarm, Wir-machen-Druck.deTechnikAntivirus-Software: Avast, Avira, G DataCloud-Anbieter: Ionos, Luckycloud, Secure CloudComputer-Hersteller: Asus, HP, MedionGrüne E-Mail-/Hosting-Anbieter: Petricore, Posteo, TutaInternetanbieter regional: NetAachen, Osnatel, Wilhelm.TelInternetanbieter überregional: 1&1, Easybell, WinSIMMobilfunkanbieter: Aldi Talk, Sim.de, WinSIMPremium-TV-Anbieter: O2 TV, Telekom Magenta TV, Waipu.tvSmartphone-Werkstätten: Handyreparatur123, Media Markt, RepediaUnterhaltungselektronik: JBL, LG, MedionHaus & WohnenBetten & Matratzen: Dunlopillo, Matratzen Concord, SchlaraffiaEnergieberatung: 20°, 42Watt (Enovato), Sunshine EnergieberatungGasanbieter regional: ESB Energie Südbayern, Hamburger Energiewerke, Stadtwerke DüsseldorfGasanbieter überregional: 123energie, Immergrün Energie, Octopus EnergyMietkautions-Anbieter: Deutsche Kautionskasse, Heysafe, Kautionsfrei.deSelfstorage-Center: Lagerbox, My Place, MylagerStromanbieter regional: ESB Energie Südbayern, N-Ergie, Stadtwerke DuisburgStromanbieter überregional: 123energie, Elektrizitätsversorgung Berlin, Octopus EnergyUmzugsunternehmen: Confern, Hansetrans, Zapf UmzügeReise & MobilitätAutowaschanlagen: Best Carwash, Clean Car, Mr. WashEU-Neuwagen-Anbieter: Autochampion24, Automobilhandel von der Forst (Neuwagenkauf.com), EU Neuwagen Knott (Auto-per-Mausklick.de)Expeditionsreisen (Veranstalter): Alpine Welten Die Bergführer, Hapag-Lloyd Cruises, HX Hurtigruten ExpeditionsHotelketten (gehobener Standard): Holiday Inn by IHG, Intercity Hotel, MercureIndividualreisen (Veranstalter): Explorer, Marco Polo Reisen, Zeit ReisenKfz-Vertragswerkstätten: Vertragswerkstatt Hyundai, Vertragswerkstatt Opel, Vertragswerkstatt ToyotaKfz-Werkstätten (freie): Autofit, Euromaster, VergölstKreuzfahrtveranstalter (Flusskreuzfahrten): A-Rosa Flussschiff, Nicko Cruises, Phoenix ReisenKreuzfahrtveranstalter (Hochseekreuzfahrten): AIDA Cruises, Hurtigruten, TUI CruisesLimousinen- und Chauffeurservice: Globalmobility, MychauffeurTankstellenshops: Enilive (Agip/Enistation), HEM, JetVolunteering-Organisationen: AIFS Educational Travel, Studentsgoabroad, TravelworksSport & FreizeitEMS-Studios: Bodystreet, EMS-Lounge, KörperformenFahrradhändler: Das Radhaus, Fahrrad.de, Rabe BikeFahrradhersteller: Bulls, 