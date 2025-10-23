Berlin (ots) -
Kundinnen und Kunden wünschen sich von Unternehmen transparente Leistungen, verlässliche Zusagen und ein faires Preisniveau. Welche Anbieter diese Erwartungen besonders gut erfüllen, zeigt der Deutsche Fairness-Preis 2025. Das Deutsche Institut für Service-Qualität und der Nachrichtensender ntv zeichnen heute die fairsten Unternehmen in insgesamt 70 Kategorien aus. Grundlage ist eine große Kundenbefragung mit über 66.500 Stimmen. Die feierliche Preisverleihung findet am Abend in der Bertelsmann-Repräsentanz in Berlin statt (Veröffentlichungshinweis: Online-Artikel und Film unter www.ntv.de/tests).
Die Auszeichnung deckt ein breites Spektrum ab - von Energieversorgern über Versicherungen bis hin zu Dienstleistern aus Mobilität und Handel. Zu den diesjährigen Gewinnern zählen unter anderem Techniker Krankenkasse (Gesetzliche Krankenversicherer), Advanzia Bank (Kreditkarten), Injoy (Fitness-Studios), Easybell (Internetanbieter), Jet (Tankstellenshops), 123energie (Gas-/Stromanbieter) und Hansetrans (Umzugsunternehmen).
"Alle ausgezeichneten Unternehmen setzen in puncto Fairness Maßstäbe innerhalb ihrer Branche. Besonders entscheidend für die hohe Kundenzufriedenheit waren in diesem Jahr die Zuverlässigkeit der Anbieter und das faire Preis-Leistungs-Verhältnis", so Bianca Möller, Geschäftsführerin des Deutschen Instituts für Service-Qualität.
Catja Stammen, Redaktionsleiterin ntv-Wirtschaftsmagazine, ergänzt: "Für Verbraucherinnen und Verbraucher ist der Deutsche Fairness-Preis ein echter Wegweiser. Er macht sichtbar, welche Unternehmen zuverlässig handeln und Zusagen einhalten. Der Award bietet damit eine wertvolle Orientierung."
In der bevölkerungsrepräsentativ angelegten Befragung über ein Online-Panel wurde die Kundenzufriedenheit mit den Unternehmen in den Bereichen Preis-Leistungs-Verhältnis, Zuverlässigkeit und Transparenz untersucht. Berücksichtigt wurden dabei zahlreiche Einzelaspekte, etwa Preisgestaltung und Zuverlässigkeit der Produkte, Einhaltung von versprochenen Leistungen, Kulanz bei Reklamationen, Vollständigkeit und Verständlichkeit von Produktinformationen, Transparenz von Verträgen und Verzicht auf versteckte Kosten und Lockangebote. Zudem floss die Weiterempfehlungsbereitschaft in das Gesamtergebnis ein. Die Befragten konnten in jeder Kategorie nur jeweils ein Unternehmen bewerten, zu dem sie in den letzten zwölf Monaten Kontakt bzw. dessen Produkte sie genutzt hatten. Es gingen 66.626 Kundenstimmen ein. Bewertungen erhielten 1.185 Anbieter; in die Auswertung gelangten 822 Unternehmen mit einer ausreichend hohen Zahl an Kundenmeinungen.
PREISTRÄGER "Deutscher Fairness-Preis 2025"
(alphabetische Sortierung)
Finanzen
Autobanken: Mercedes-Benz Financial Services (Mercedes-Benz Bank), Toyota Kreditbank (Toyota Financial Services), Volkswagen Financial Services (Volkswagen Bank)
Baufinanzierung Filialbanken: BBBank, Berliner Volksbank, Stadtsparkasse München
Bausparkassen: Debeka Bausparkasse, Deutsche Bausparkasse Badenia, Wüstenrot Bausparkasse
ETF-Anbieter: Amundi, Vanguard, Xtrackers by DWS
Finanzberatung: Dr. Klein, Formaxx, MLP Finanzberatung
Fondsgesellschaften: Allianz Global Investors, Amundi, Union Investment
Geldtransfer: Moneygram, Western Union, Xoom (Paypal)
Genossenschaftsbanken: Sparda-Bank Hamburg, Sparda-Bank Hessen, Sparda-Bank West
Giro- und Jugendkonten: BW-Bank, DKB Deutsche Kreditbank, GLS Bank
Kreditkarten (Emittenten): Advanzia Bank, Barclays, Hanseatic Bank
Kundenkreditkarten: ADAC Kreditkarte, Ikea Family Kreditkarte, Payback American Express
Online-Broker (Spezialisten): Finanzen.net Zero, Scalable Capital, Trade Republic
Privatbanken: Donner & Reuschel, HSBC Continental Europe, Quirin Privatbank
Sparkassen: Die Sparkasse Bremen, Kreissparkasse Köln, Stadtsparkasse München
Tages- und Festgeld: ING, Raisin (Weltsparen), Trade Republic
Versicherungen
Berufsunfähigkeitsversicherungen: Allianz, Alte Leipziger, Nürnberger Versicherung
Cyberversicherungen: Gothaer, LVM Versicherung, Zurich
Direktversicherer: CosmosDirekt, Europa, HUK24
Fahrrad- und E-Bike-Versicherungen: Adam Riese, Ammerländer Versicherung, Häger Versicherung
Gesetzliche Krankenversicherer: Betriebskrankenkasse firmus, hkk Krankenkasse, Techniker Krankenkasse
Private Krankenversicherer: Allianz, Debeka, SDK
Rechtsschutzversicherungen (Spezialisten): DMB Rechtsschutz, Örag Rechtsschutz, Roland Rechtsschutz
Reiseversicherungen: Berlin Direkt Versicherung, Lifecard-Travel-Assistance, Travelprotect
Rentenversicherungen: Continentale, Europa, LV 1871
Sterbegeldversicherungen: Allianz, HUK-Coburg, Signal Iduna
Tierversicherungen: Balunos, Panda, Uelzener
Versicherer mit Vermittlernetz: Debeka, DEVK, HUK-Coburg
Versicherungsmakler: Funk Gruppe, GGW Gossler Gobert & Wolters, Pantaenius Versicherungsmakler
Beruf
Betriebliche Altersvorsorge: Allianz, Barmenia, Nürnberger Versicherung
Business-Software (Anbieter): Salesforce, SAP, Software AG
Personaldienstleister: Dekra Arbeit, Manpowergroup, Office People Personalmanagement
Telefonanlagen (Business): Auerswald, Pascom, Tiptel
Dienstleister
Bestattungsunternehmen überregional: Ferdinand Fair, November, Ruhe Direkt
Online-Druckereien: Cewe.de, Flyeralarm, Wir-machen-Druck.de
Technik
Antivirus-Software: Avast, Avira, G Data
Cloud-Anbieter: Ionos, Luckycloud, Secure Cloud
Computer-Hersteller: Asus, HP, Medion
Grüne E-Mail-/Hosting-Anbieter: Petricore, Posteo, Tuta
Internetanbieter regional: NetAachen, Osnatel, Wilhelm.Tel
Internetanbieter überregional: 1&1, Easybell, WinSIM
Mobilfunkanbieter: Aldi Talk, Sim.de, WinSIM
Premium-TV-Anbieter: O2 TV, Telekom Magenta TV, Waipu.tv
Smartphone-Werkstätten: Handyreparatur123, Media Markt, Repedia
Unterhaltungselektronik: JBL, LG, Medion
Haus & Wohnen
Betten & Matratzen: Dunlopillo, Matratzen Concord, Schlaraffia
Energieberatung: 20°, 42Watt (Enovato), Sunshine Energieberatung
Gasanbieter regional: ESB Energie Südbayern, Hamburger Energiewerke, Stadtwerke Düsseldorf
Gasanbieter überregional: 123energie, Immergrün Energie, Octopus Energy
Mietkautions-Anbieter: Deutsche Kautionskasse, Heysafe, Kautionsfrei.de
Selfstorage-Center: Lagerbox, My Place, Mylager
Stromanbieter regional: ESB Energie Südbayern, N-Ergie, Stadtwerke Duisburg
Stromanbieter überregional: 123energie, Elektrizitätsversorgung Berlin, Octopus Energy
Umzugsunternehmen: Confern, Hansetrans, Zapf Umzüge
Reise & Mobilität
Autowaschanlagen: Best Carwash, Clean Car, Mr. Wash
EU-Neuwagen-Anbieter: Autochampion24, Automobilhandel von der Forst (Neuwagenkauf.com), EU Neuwagen Knott (Auto-per-Mausklick.de)
Expeditionsreisen (Veranstalter): Alpine Welten Die Bergführer, Hapag-Lloyd Cruises, HX Hurtigruten Expeditions
Hotelketten (gehobener Standard): Holiday Inn by IHG, Intercity Hotel, Mercure
Individualreisen (Veranstalter): Explorer, Marco Polo Reisen, Zeit Reisen
Kfz-Vertragswerkstätten: Vertragswerkstatt Hyundai, Vertragswerkstatt Opel, Vertragswerkstatt Toyota
Kfz-Werkstätten (freie): Autofit, Euromaster, Vergölst
Kreuzfahrtveranstalter (Flusskreuzfahrten): A-Rosa Flussschiff, Nicko Cruises, Phoenix Reisen
Kreuzfahrtveranstalter (Hochseekreuzfahrten): AIDA Cruises, Hurtigruten, TUI Cruises
Limousinen- und Chauffeurservice: Globalmobility, Mychauffeur
Tankstellenshops: Enilive (Agip/Enistation), HEM, Jet
Volunteering-Organisationen: AIFS Educational Travel, Studentsgoabroad, Travelworks
Sport & Freizeit
EMS-Studios: Bodystreet, EMS-Lounge, Körperformen
Fahrradhändler: Das Radhaus, Fahrrad.de, Rabe Bike
Fahrradhersteller: Bulls, Canyon, Pegasus
Fitness-Studios: FitX, Injoy, Viva Fitness
Kinder-Fahrräder (Hersteller): Bachtenkirch, Kubikes, Puky
Veröffentlichung unter Nennung der Quelle: Deutsches Institut für Service-Qualität / ntv
