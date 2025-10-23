Bei hoher Volatilität hat die Aktie von SMA Solar in den vergangenen Monaten eine Seitwärtsbewegung aufs Parkett gelegt. Und nach wie vor sind die Risiken beim Wechselrichterspezialisten trotz einiger guter Signale zu groß, heißt es nun von Berenberg. Der SDAX-Titel wartet auf den Befreiungsschlag.Vor den Quartalszahlen, die SMA am 13. November veröffentlicht, rechnet Berenberg-Analyst Lasse Stueben vor allem im Bereich der Large Scale & Projected Solutions mit einer anhaltend robusten Nachfrage. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
