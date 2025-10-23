Bonn (ots) -Wenn die Tage kürzer werden und die Temperaturen sinken, wächst die Lust auf herzhafte, wärmende Gerichte. Die Möhre, eines der beliebtesten Gemüse Deutschlands, ist dabei ein echter Alleskönner: regional, nährstoffreich und vielseitig.Knackig frisch vom Feld - auch im HerbstDie Karottensaison ist in vollem Gange und das Gemüse kommt bei uns immer noch frisch vom Feld. Dank moderner Lagertechnik in großen Kühlhäusern sind deutsche Möhren aber auch bis weit in den Winter hinein bei uns verfügbar - frisch, regional und voller Geschmack. Die Karotte ist dabei ein echtes Superfood: Mit dem höchsten Carotingehalt unter den Gemüsesarten liefert sie wertvolles Provitamin A. Dieses stärkt das Immunsystem und unterstützt die Sehkraft - besonders wichtig in der dunklen Jahreszeit. Ihr hoher Ballaststoff- und Wassergehalt sorgt für langanhaltende Sättigung bei gleichzeitig niedriger Kalorienzahl.Herbstliche Genussmomente mit MöhrenÜber 100 flüchtige Stoffe sind für das typische Aroma der Karotte verantwortlich. Sie überzeugt mit einem nussig-süßen Geschmack. Je nach Sorte und Anbaubedingungen können die Möhren dabei ganz unterschiedlich intensiv schmecken. Ob als wärmende Suppe, knackiger Salat oder saftiger Kuchen - Karotten lassen sich vielseitig in der Küche einsetzen. Zum Beispiel auch als herzhafte und würzige Quiche mit einer cremigen Füllung, einer vollen Portion an buntem Gemüse und einem rustikalen Boden. Auf meine-Möhren.de (https://www.meine-moehren.de/) findet ihr über 150 verschiedene Rezepte, darunter saisonale Highlights, wie Kürbis-Möhrenkuchen, Möhren-Ingwer-Orangen-Suppe oder eine bunte Spätzlepfanne. Lasst euch von der Vielfalt inspirieren und entdeckt die Möhre ganz neu. Denn: Herbstzeit ist Möhrenzeit!Über meine-Möhren.deDas Internetportal meine-Möhren.de stellt interessante Informationen rund um die Möhre zur Verfügung. Vom Anbau über die Ernte bis hin zu Lagertipps im Haushalt und der Ernährung mit Karotten können Verbraucher sich auf der Internetseite www.meine-Möhren.de (http://www.xn--meine-mhren-xfb.de) sowie auf Facebook (https://www.facebook.com/meinemoehren), Instagram (https://www.instagram.com/meinemoehren.de/), Pinterest (https://www.pinterest.de/meinemoehren/), YouTube (https://www.youtube.com/channel/UCDS9kds6_mWeFkwUH3ssQoQ) und X (https://twitter.com/MeineMoehren) über das beliebte Gemüse informieren. Leckere Rezepte, wie saftiger Möhrenkuchen, knackiger Möhrensalat oder würziges Ofengemüse, liefern Inspirationen für die eigene Küche und wecken die Lust aufs Ausprobieren.Pressekontakt:meine-Möhren.deJudith DittrichTel. (0228) 33 80 5-304redaktion@meine-moehren.deOriginal-Content von: Meine Möhren, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/145914/6143400