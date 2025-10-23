Der chinesische Autobauer BYD hat für sein bisher ausschließlich als Batterie-Elektroauto angebotenes Kompakt-SUV Atto 2 eine Plug-in-Hybrid-Variante für Europa angekündigt. Der Atto 2 DM-i soll in zwei Versionen angeboten und ab dem ersten Quartal 2026 ausgeliefert werden. Seine Plug-in-Hybride bezeichnet BYD als DM-i, was für "Dual Mode-intelligent" steht. Mit dem Atto 2 DM-i wollen die Chinesen nach eigenen Angaben nichts weniger als das Segment ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 electrive.net