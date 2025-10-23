Nürnberg (ots) -Bei NORMA gibt's ab sofort Kaffee noch günstiger. Ob Bohnen oder Pulver: Mit der heutigen Preissenkung profitieren Verbraucherinnen und Verbraucher mehr als acht Prozent. In Euro ausgedrückt spart man beim Nürnberger Lebensmittelhändler bei jeder RÖSTA-Packung (Fein & Mild 500 g, Entkoffeiniert 500 g, Classic 500 g und Gold 500 g) jeweils 50 Cent. Bei den Bohnen der Discount-Eigenmarke CAFFECIAO fallen die Preise sogar jeweils um einen Euro - das gilt für den Espresso Intenso, den Caffé Gustoso und den Caffé Crema in der 1.000 g-Packung.Die aktuellen Preissenkungen bei NORMA im Überblick (regionale Preissenkungen je nach Verfügbarkeit):RÖSTA Fein & Mild 500 gBislang: 6,99 EURJetzt: 6,49 EURRÖSTA Entkoffeiniert 500 gBislang: 6,99 EURJetzt: 6,49 EURRÖSTA Gold 500 gBislang: 6,99 EURJetzt: 6,49 EURRÖSTA Classic 500 gBislang: 5,99 EURJetzt: 5,49 EURCAFFECIAO Espresso / Espresso Intenso 1.000 gBislang: 13,99 EURJetzt: 12,99 EURCAFFECIAO Caffé Gustoso / Crema Gustoso 1.000 gBislang: 12,99 EURJetzt: 11,99 EURCAFFECIAO Caffé Crema 1.000 gBislang: 13,99 EURJetzt: 12,99 EURÜber NORMA:Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist in Deutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.500 Filialen am Markt.Pressekontakt:Katja HeckNORMA Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KGLeiterin Kommunikation und WerbungManfred-Roth-Straße 7D-90766 Fürthk.heck@norma-online.deOriginal-Content von: NORMA, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/62097/6143420