NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Beiersdorf nach Quartalszahlen und gesenktem Umsatzziel auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 102 Euro belassen. Beiersdorf habe im dritten Quartal etwas Schwäche gezeigt, die aber erwartet worden sei, schrieb Udomsilpa Wassachon am Donnerstag nach dem Bericht des Konsumgüterherstellers./rob/ajx/ck Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 02:45 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2025 / 02:45 / EDT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. ISIN: DE0005200000

