DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
ATF NETHERLDS 16/UND.FLR XS1508392625 24.10.2025 HZE/EOT
AT SECURITIES 17/UND. FLR XS1634523754 24.10.2025 HZE/EOT
AROUNDTOWN 19/UND. FLR XS2017788592 24.10.2025 HZE/EOT
AROUNDTOWN 19/UND FLR XS2027946610 24.10.2025 HZE/EOT
AROUNDTOWN 19/UND. FLR XS2055106210 24.10.2025 HZE/EOT
AROUNDTOWN 21/UND FLR XS2287744721 24.10.2025 HZE/EOT
AROUND.FIN. 24/UND. FLR XS2799494120 24.10.2025 HZE/EOT
AROUND.FIN. 24/UND FLR XS2812484728 24.10.2025 HZE/EOT
