EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: 1&1 AG
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die 1&1 AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 2. Halbjahres
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 11.11.2025
Ort: https://www.1und1.ag/investor-relationse-tabs-id-berichte
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 11.11.2025
Ort: https://www.1und1.ag/investor-relations-ene-tabs-id-reports
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|1&1 AG
|Elgendorfer Straße 57
|56410 Montabaur
|Deutschland
|Internet:
|www.1und1.AG
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2217130 23.10.2025 CET/CEST
