Hiermit gibt die 1&1 AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:



Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 2. Halbjahres



Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 11.11.2025

Ort: https://www.1und1.ag/investor-relationse-tabs-id-berichte



Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 11.11.2025

Ort: https://www.1und1.ag/investor-relations-ene-tabs-id-reports





