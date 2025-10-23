Gräfelfing (ots) -Sanierungsstau, steigende Energiepreise, unübersichtliche Förderlandschaft: Eigentümergemeinschaften und Hausverwaltungen stehen unter wachsendem Druck, ihre Gebäude energetisch zu modernisieren. Dabei fehlt es jedoch nicht selten an Fachkenntnissen, Zeit und klaren Strukturen. Wie also lässt sich dieses komplexe Thema endlich greifbar, effizient und praxisnah bewältigen?Die Anforderungen an Eigentümergemeinschaften und Hausverwaltungen waren selten so hoch wie heute: Gesetzliche Vorgaben, steigende Energiekosten und die Dringlichkeit der Klimaziele setzen sie mehr und mehr unter Zugzwang. Dabei sorgen immer neue Richtlinien, Förderprogramme und technische Standards lediglich für Verunsicherung statt für die nötige Orientierung. Während der politische Druck also wächst, fehlt es vielerorts an Fachwissen, Zeit und Erfahrung, um Sanierungen strategisch anzugehen. Das Ergebnis: Unsicherheit, Stillstand und im schlimmsten Fall Wertverlust. "Gebäude werden nicht automatisch besser. Im Gegenteil: Angesichts all dieser Anforderungen werden sie jedes Jahr schlechter", warnt Dmitri Berdnikow, Geschäftsführer der BBP Engineering GmbH. "Wer jetzt nicht handelt, riskiert demnach steigende Betriebskosten, schwindende Energieeffizienz und den Verlust wertvoller Fördergelder.""Gerade deshalb brauchen Eigentümergemeinschaften und Verwaltungen einen klaren Plan, um aus Unsicherheit endlich die so wichtige Handlungsfähigkeit zu machen", fügt er hinzu. Dmitri Berdnikow kennt all die Herausforderungen aus mittlerweile drei Jahrzehnten Berufserfahrung. In seinem Planungsbüro BBP Engineering in Gräfelfing bei München verbindet er technisches Know-how mit Praxisnähe und Struktur. Sein Ansatz: Sanierungsmanagement aus einer Hand. Statt auf Einzelmaßnahmen zu setzen, führt Dmitri Berdnikow Eigentümer und Verwalter Schritt für Schritt durch den gesamten Prozess - von der ersten Begehung bis zur fertigen Umsetzung. Ziel ist nicht nur die energetische Modernisierung von Gebäuden, sondern die nachhaltige Sicherung von Werten, Lebensqualität und Zukunftsfähigkeit.Mit Struktur und System zum Ziel: Wie Dmitri Berdnikow Eigentümern und Hausverwaltungen unter die Arme greiftAm Anfang steht bei BBP Engineering immer das persönliche Gespräch. Gemeinsam mit Eigentümern, Verwaltern und oft auch Beiräten wird dabei zunächst die Ausgangslage analysiert: Wo steht das Gebäude heute, welche Ziele bestehen, welche Herausforderungen gilt es zu bewältigen? Anschließend erfolgt die Objektbegehung vor Ort, gemeinsam mit Architekten und weiteren Fachleuten. Hier wird nicht nur die Bausubstanz geprüft, sondern auch der Dialog mit den Bewohnern gesucht. Die Erkenntnisse fließen in einen detaillierten Begehungsbericht ein, der als Grundlage für den individuellen Sanierungsfahrplan dient."Unsere Kunden sollen verstehen, welche Maßnahmen notwendig sind - und vor allem auch warum", betont Dmitri Berdnikow. Denn Transparenz ist für ihn der Schlüssel zu erfolgreichen Entscheidungen. Mithilfe digitaler Gebäudemodelle werden verschiedene Szenarien simuliert: von der Dämmung über den Fenstertausch bis hin zu modernen Heizsystemen. Jede Variante enthält eine klare Kosten- und Förderprognose. So entsteht ein realistischer, nachvollziehbarer Plan für alle Beteiligten.Vom Plan zur Umsetzung: Begleitung bis ins DetailIst der individuelle Sanierungsfahrplan erstellt, begleitet Dmitri Berdnikow Eigentümer und Hausverwalter auch durch alle weiteren Phasen. Zunächst werden hierbei die Ergebnisse im kleinen Kreis vorgestellt, bevor sie in der Eigentümergemeinschaft besprochen und beschlossen werden. Anschließend erfolgt die Umsetzung: von der Ausschreibung bis zur Bauüberwachung. "Wir stellen sicher, dass alles fachgerecht und förderkonform umgesetzt wird", so Dmitri Berdnikow. Erst wenn die Maßnahmen dokumentiert und bestätigt sind, erfolgt der Abschluss des Projekts - inklusive der förderrelevanten Nachweise.Ein Beispiel aus seiner Praxis zeigt dabei, wie eng Technik und Emotion bei BBP Engineering verbunden sind: Eine Eigentümerin übergab ihr Haus an ihre Tochter. Vor dem Einzug sollte das Gebäude energetisch komplett saniert werden. Das Ergebnis: ein modernisiertes, nahezu neuwertiges Familienheim, das seinen Charakter bewahrt hat. "Das zeigt, dass Sanierung mehr ist als Technik - sie ist immer auch ein Stück Lebensqualität und Zukunftssicherung", sagt Dmitri Berdnikow.Was BBP Engineering dabei von anderen Anbietern unterscheidet, ist in erster Linie die Kombination aus planerischer und projektsteuernder Erfahrung, sowie der didaktischen Kompetenz. Als Dozent an der Handwerkskammer München weiß Dmitri Berdnikow, wie man komplexe Themen verständlich vermittelt. So heben auch seine Kunden die praxisnahe Herangehensweise und die klare Struktur seiner Projekte immer wieder lobend hervor. "Viele Eigentümer verlieren sich in Einzelentscheidungen, wir schaffen ein System, das sie sicher zum Ziel führt", fasst Dmitri Berdnikow zusammen. Dieser verbindende Ansatz - technisch präzise und zugleich empathisch - macht BBP Engineering zu einem geschätzten Partner für WEGs und Hausverwaltungen.Blick nach vorn: Mit Struktur in die ZukunftDie Zukunft der Gebäudesanierung liegt in der Kombination aus Technik, Transparenz und Teamarbeit. Der Wandel von fossilen zu hybriden Systemen, insbesondere mit Wärmepumpen, wird dabei entscheidend sein. Auch wenn politische Rahmenbedingungen oft Unsicherheit erzeugen, sieht Dmitri Berdnikow darin vor allem eine Chance: "Je früher Verwaltungen und Eigentümer aktiv werden, desto mehr Einfluss haben sie auf Kosten, Förderungen und Qualität der Umsetzung." Seine Vision: Eigentümergemeinschaften sollen die Energiewende nicht als Last, sondern als Gestaltungsmöglichkeit begreifen. Mit BBP Engineering hat er dafür ein System geschaffen, das Struktur, Wissen und Vertrauen vereint - für nachhaltige Gebäude und starke Gemeinschaften.Sie wollen Ihre Sanierungsmaßnahmen frühzeitig sowie reibungslos bewältigen und dabei von umfassenden Förderungen profitieren? 