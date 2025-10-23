In Zeiten wachsender Unsicherheit an den internationalen Aktienmärkten wächst bei vielen Investoren der Wunsch nach Stabilität und krisenfesten Anlagealternativen. Mit den drei nachfolgend aufgeführten Investments könnte dies gelingen. Der von BÖRSE?ONLINE entwickelte "BO Stabile Werte Index" wurde im März 2022 ins Leben gerufen und beinhaltet neben Xetra-Gold 18 Aktien, denen die Redaktion ein hohes Maß an Stabilität attestiert. Den ausgewählten ...

