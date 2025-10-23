Weiterstadt (ots) -› Škoda Flotte von METRO Deutschland soll auf insgesamt 1.000 Octavia Combi anwachsen› Die ersten Fahrzeuge als neue Dienstwagen übergeben› Das Großhandelsunternehmen setzt auf die Kombivariante des Škoda Bestsellers› Der Škoda Octavia Combi überzeugt mit ausgezeichnetem Preis-Wertverhältnis, moderner Technologie, viel Platz und zahlreichen cleveren DetailsŠkoda Auto Deutschland hat ein erstes Kontingent an Fahrzeugen an METRO Deutschland für den Einsatz in der Dienstwagenflotte des Unternehmens ausgeliefert. Steffen Zöhke, Leiter Flotten, Direktkunden und Remarketing Škoda Auto Deutschland, übergab die Fahrzeuge am Hauptsitz von METRO in Düsseldorf an Alexander Klein, Head of Sales bei METRO Deutschland. Sie sind Teil einer Flotte von insgesamt 1.000 Škoda Octavia, die künftig im Kundenmanagement von METRO Deutschland eingesetzt werden. Das Großhandelsunternehmen entschied sich dabei für die Kombivariante des Škoda Bestsellers.Steffen Zöhke, Leiter Flotten, Direktkunden und Remarketing Škoda Auto Deutschland, sagt: "Wir freuen uns, dass sich mit der METRO ein wichtiges Großhandelsunternehmen aus Deutschland entschieden hat, auf unseren Bestseller, den Škoda Octavia Combi, zu setzen. Uns ist es wichtig, unseren Kunden ein möglichst breites Modell- und Antriebsportfolio zu bieten, das am besten zu dem Bedarf in der Flotte passt. Wir verbinden zudem unsere attraktiven Modelle mit sehr guten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und Serviceangeboten. Es ist für uns ein zusätzlicher Ansporn, dass dieses Konzept bei den Kunden gut aufgenommen wird."Alexander Klein, Head of Sales bei METRO Deutschland, erklärt: "Wir freuen uns, mit dem Škoda Octavia Combi ein Fahrzeug gefunden zu haben, das mit seinem Platzangebot und seinen Eigenschaften sehr gut zu den Anforderungen unseres Kundenmanagements passt. Die hohe Wirtschaftlichkeit war ein weiterer Aspekt, der für den Škoda Octavia Combi den Ausschlag gegeben hat."Der Škoda Octavia ist in seiner vierten modernen Modellgeneration auf dem Markt und wird als Limousine und Kombi angeboten, der in Deutschland besonders beliebt ist. Mit insgesamt mehr als sieben Millionen verkauften Einheiten ist der Octavia der Bestseller der tschechischen Marke. Alle Octavia überzeugen durch ein hervorragendes Preis-Wertverhältnis, effiziente Antriebe und ihr modernes Design. Hinzu kommen außergewöhnlich großzügige Platzverhältnisse für Passagiere und Gepäck (Ladevolumen 640-1.700 Liter), eine umfangreiche Sicherheitsausstattung sowie modernste Info- und Entertainmentsysteme.Am 8. und 9. Oktober 2025 wurden in Düsseldorf die ersten 90 Octavia Combi in Graphite-Grau Metallic an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von METRO Deutschland übergeben. Sie sind Teil einer Flotte von insgesamt 1.000 Škoda Octavia Combi, die in kommender Zeit an verschiedenen Standorten des Großhändlers im Empfang genommen werden.Dass Škoda zum neuen Mobilitätspartner von METRO Deutschland wurde, ist das Ergebnis einer engen Zusammenarbeit zwischen Škoda Auto Deutschland, Volkswagen Financial Services als Leasinggesellschaft sowie dem Autohaus Fleischhauer aus Köln als direkter Ansprechpartner für die METRO Campus Services GmbH, die für das gesamte Flottenmanagement (PKW) der METRO in Deutschland verantwortlich ist.Pressekontakt:Ulrich Bethscheider-KieserLeiter Produkt- und MarkenkommunikationTelefon +49 6150 133 121E-Mail: ulrich.bethscheider-kieser@skoda-auto.deKarel MüllerMedia RelationsTelefon: +49 6150 133 115E-Mail: karel.mueller@skoda-auto.deOriginal-Content von: Skoda Auto Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/28249/6143450