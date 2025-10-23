Der Brennstoffzellen-Spezialist aus Bayern wagt einen interessanten Schritt. SFC Energy (ISIN: DE0007568578) steigt mit 15 Prozent bei Oneberry Technologies ein. Das Singapurer Unternehmen entwickelt automatisierte Sicherheitslösungen mit künstlicher Intelligenz. Die Münchner sichern sich zudem eine Option auf eine spätere Mehrheitsbeteiligung. Damit verbindet SFC zwei Welten: saubere Energie trifft auf smarte Überwachungstechnik. Wenn Brennstoffzellen auf Sicherheitsroboter treffen: Die Idee dahinter klingt schlüssig. Oneberry baut mobile Überwachungssysteme, die ohne Personal auskommen und kritische ...

