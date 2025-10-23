© Foto: Virginia Mayo/AP/dpaVolvo-Aktien klettern am Donnerstag zweistellig, zeitweise um über 35 Prozent. Denn der schwedische Autohersteller übertraf deutlich die Gewinnerwartungen der Analysten für das dritte Quartal.Das mehrheitlich im Besitz der chinesischen Geely Holdin befindliche Unternehmen teilte mit, dass es im Zeitraum Juli bis September einen Betriebsgewinn vor Sondereffekten von 5,9 Milliarden schwedischen Kronen (627 Millionen US-Dollar) erzielt habe. Analysten hatten mit lediglich 1,6 Milliarden Kronen gerechnet. Die Aktien von Volvo Cars steuern damit auf ihren besten Tag seit anderthalb Jahren zu. Die Bruttomarge des Autoherstellers stieg auf 24,4 Prozent gegenüber 17,7 Prozent im Vorquartal. CEO …Den vollständigen Artikel lesen ...
