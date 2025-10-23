Volvo-Aktien klettern am Donnerstag zweistellig, zeitweise um über 35 Prozent. Denn der schwedische Autohersteller übertraf deutlich die Gewinnerwartungen der Analysten für das dritte Quartal.Das mehrheitlich im Besitz der chinesischen Geely Holdin befindliche Unternehmen teilte mit, dass es im Zeitraum Juli bis September einen Betriebsgewinn vor Sondereffekten von 5,9 Milliarden schwedischen Kronen (627 Millionen US-Dollar) erzielt habe. Analysten hatten mit lediglich 1,6 Milliarden Kronen gerechnet. Die Aktien von Volvo Cars steuern damit auf ihren besten Tag seit anderthalb Jahren zu. Die Bruttomarge des Autoherstellers stieg auf 24,4 Prozent gegenüber 17,7 Prozent im Vorquartal. CEO …

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.