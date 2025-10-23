Ein Hund büxt während der Beförderung im Frachtraum eines Flugzeuges aus und geht verloren. Wie sieht es dabei mit Schadenersatz von der Fluggesellschaft aus? Der EuGH musste in einem Fall erst kürzlich klären, ob ein Hund bei einem Flug als "Reisegepäck" zählt. Vorabentscheidungsersuchen bieten Gerichten in den EU-Mitgliedstaaten die Möglichkeit, den Europäischen Gerichtshof (EuGH) um Klärung von Fragen zur Auslegung des Unionsrechts zu bitten. Und vor wenigen Tagen hatte der EuGH einen befremdlich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...