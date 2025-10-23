Der Hang Seng hat sich am Donnerstag nach einem schwachen Handelsauftakt gefangen und grün geschlossen. An den Papieren des Labubu-Erfinders Pop Mart ging die gute Stimmung allerdings komplett vorbei. Für sie ging es im heimischen Handel nach einem kritischen Analystenkommentar zwischenzeitlich um mehr als elf Prozent nach unten.In kürzester Zeit haben die Labubus der chinesischen Firma Pop Mart die Welt erobert. Die Aktie hat von Jahresbeginn bis Ende August um 280 Prozent zugelegt.Doch zunächst ...

