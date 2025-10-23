NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für MTU auf "Overweight" mit einem Kursziel von 430,0 Euro belassen. Die Aktie dürfte deutlich zulegen, schrieb David H Perry am Donnerstag nach den deutlich besser als erwartet ausgefallenen Quartalszahlen und den angehobenen Jahreszielen des Triebwerkherstellers./rob/ajx/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 07:54 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2025 / 07:54 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. ISIN: DE000A0D9PT0

