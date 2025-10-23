Berlin (ots) -Bereits zum 14. Mal lädt die HEA - Fachgemeinschaft für effiziente Energieanwendung e.V. zum Forum Wohnungslüftung ein. Die digitale Fachveranstaltung findet am 26. November 2025 von 09:00 bis 13:00 Uhr statt und widmet sich den aktuellen Herausforderungen und Innovationen rund um energieeffiziente und gesunde Raumluftkonzepte.Seit 2009 bietet das Forum die zentrale Plattform für den Austausch zwischen Architektinnen und Architekten, Fachplanenden, Energieberaterinnen und -beratern, dem Handwerk sowie der Industrie. Ziel ist es, technische Entwicklungen, regulatorische Anforderungen und Best-Practice-Beispiele zu verknüpfen und den Wissenstransfer in der Branche zu fördern.Im Mittelpunkt der diesjährigen Veranstaltung stehen praxisnahe und zukunftsweisende Themen rund um energieeffizientes Bauen und gesunde Raumluft. Dabei diskutieren Fachleute, wie sich Bauweise, Klima und Gesundheit intelligent miteinander verbinden lassen, welche Auswirkungen der Klimawandel auf die Innenraumluftqualität hat und wie sich Wärmepumpen und Lüftungssysteme optimal kombinieren lassen. Weitere Schwerpunkte bilden die Umsetzung der EU-Gebäudeenergieeffizienz-Richtlinie (EPBD) in Deutschland, serielle Sanierungslösungen mit der Plattform BACKPACKER, Ansätze zu Umweltproduktdeklarationen (EPD) für Wohnungslüftungsgeräte sowie Maßnahmen, um sanierungsbedingte Lüftungsdefizite - insbesondere bei raumluftabhängigen Heizthermen - zu vermeiden.Die Veranstaltung findet in Kooperation mit dem Umweltbundesamt statt und wird von der HEA - Fachgemeinschaft für effiziente Energieanwendung e. V. organisiert.Hier können sie sich kostenfrei anmelden: https://www.forum-wohnungslueftung.de/Das gesamte Programm können Sie hier nachlesen: programm-14-forum-wohnungslueftung.pdfPressekontakt:HEA - Fachgemeinschaft für effiziente Energieanwendung e.V.Reinhardtstraße 3210117 BerlinAnsprechpartnerin:Marlen Sunnyi Bohne, Fachgebietsleiterinbohne@hea.deOriginal-Content von: HEA - Fachgemeinschaft für effiziente Energieanwendung e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/177285/6143488