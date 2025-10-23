Essen/Mülheim an der Ruhr (ots) -
Gute Nachrichten für alle, die ihren Tag mit einer Tasse Kaffee beginnen, denn Kundinnen und Kunden von ALDI Nord und ALDI SÜD zahlen ab sofort bis zu 1 Euro weniger für zahlreiche Kaffee-Produkte der Eigenmarke BARISSIMO. Damit reagiert ALDI als Preisführer und Erfinder des Discounts auf die anhaltend hohen Lebenshaltungskosten und setzt ein klares Zeichen für gute Produkte zum besten Preis.
Kaffeetrinken gehört zu den liebsten Alltagsritualen der Deutschen - umso wichtiger ist es, dass es für alle leistbar bleibt. ALDI unterstreicht daher einmal mehr den Anspruch, den Wocheneinkauf für alle Menschen erschwinglich zu halten - ohne Kompromisse bei Qualität und Geschmack.
Folgende Kaffee-Artikel werden ab heute dauerhaft bis zu 1 Euro im Preis dauerhaft gesenkt:
- BARISSIMO Caffé Crema & Aroma ganze Bohnen, 1 Kilogramm, für 12,99 Euro statt 13,99 Euro (- 1 Euro)
- BARISSIMO Espresso Cremoso ganze Bohnen, 1 Kilogramm, für 12,99 Euro statt 13,99 Euro (- 1 Euro)
- BARISSIMO Caffé Crema Dolce ganze Bohnen, 1 Kilogramm, für 12,99 Euro statt 13,99 Euro (- 1 Euro)
- BARISSIMO Caffé Gustoso ganze Bohnen, 1 Kilogramm, für 11,99 Euro statt 12,99 Euro (- 1 Euro)
- BARISSIMO Espresso Classico ganze Bohnen, 1 Kilogramm, für 11,99 Euro statt 12,99 Euro (- 1 Euro)
- BARISSIMO Caffé Crema Classico ganze Bohnen, 1 Kilogramm, für 12,99 Euro statt 13,99 Euro (- 1 Euro, nur bei ALDI SÜD)
- BARISSIMO Barista Special Edition ganze Bohnen, 1 Kilogramm, für 12,99 Euro statt 13,99 Euro (- 1 Euro, nur bei ALDI SÜD)
- BARISSIMO Gold entkoffeiniert Mahlkaffee, 500 Gramm, für 6,49 Euro statt 6,99 Euro (- 0,50 Euro)
- BARISSIMO Gold Mahlkaffee, 500 Gramm, für 6,49 Euro statt 6,99 Euro (- 0,50 Euro)
- BARISSIMO Mild & Harmonisch Mahlkaffee, 500 Gramm, für 6,49 Euro statt 6,99 Euro (- 0,50 Euro)
- BARISSIMO Classic Intenso Mahlkaffee, 500 Gramm, für 5,49 Euro statt 5,99 Euro (- 0,50 Euro, nur bei ALDI SÜD)
- BARISSIMO Mahlkaffee Classic, 500 Gramm, für 5,49 Euro statt 5,99 Euro (- 0,50 Euro)
Pressekontakt:
Unternehmensgruppe ALDI Nord: Nadine Aniol, presse@aldi-nord.de
Unternehmensgruppe ALDI SÜD: Julia Leipe, presse@aldi-sued.de
Original-Content von: ALDI, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/112096/6143528
© 2025 news aktuell